South International Series Festival homenajeará a Ronan Bennett, Ana Duato y Álvaro Morte en su IV edición en Cádiz

Presentación de la IV edición del South International Series Festival. - SOUTH INTERNATIONAL SERIES FESTIVAL

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El South International Series Festival reconocerá la trayectoria del guionista y showrunner británico Ronan Bennett y de los actores Ana Duato y Álvaro Morte con sus Premios de Honor 2026, que se entregarán en el Gran Teatro Falla de Cádiz durante la cuarta edición del certamen.

Bennett, responsable de títulos como 'Top Boy', 'Chacal' o 'Tierra de Mafiosos', recibirá el galardón durante la gala de inauguración, que se celebrará la noche del 30 de octubre y estará presentada por la periodista María Gómez. Duato lo recibirá la noche del 2 de noviembre y Morte, antes de la proyección de la noche del martes 3. Como antesala del festival, las periodistas Mariola Cubells y María Guerra protagonizarán el espectáculo 'Señoras y señoras' el jueves 29 de octubre en el Teatro del Títere La Tía Norica, como ha anunciado la organización del festival este martes.

La organización ha informado de que el festival incluirá más de 30 títulos, de los que 18 serán estrenos. Se inaugurará con 'American Hostage' y la clausura tendrá lugar la noche del miércoles 4 de noviembre con la premiere de la segunda temporada de 'Física o Química: La nueva generación', de Atresmedia, en la que Angy Fernández recupera el personaje de Paula.

El Falla y el Teatro del Títere La Tía Norica volverán a acoger las proyecciones en esta edición, mientras que la Casa de Iberoamérica albergará por primera vez la programación de industria. A las secciones oficiales de Ficción y No Ficción se suman Sur, Avances y Proyecciones Especiales.

SECCIÓN OFICIAL

La sección incluye 'Patagonia', con Itziar Ituño y Unai Arana, que acudirán a Cádiz; la danesa 'Snake Killer'; la comedia británica 'Stepping Up', cuyo creador y protagonista, Josh Pugh, acompañará la presentación; la noruega 'Still Breathing', y 'Blindspot Berlin', inspirada en la investigación previa al atentado contra un mercado navideño de Berlín en 2016.

Entre los estrenos mundiales figuran 'Alguien debería prohibir los domingos por la tarde', creada, escrita y dirigida por Isabel Coixet, que acudirá al festival junto a la actriz Liv Henneguier, antes de su estreno en SundanceTV el 10 de noviembre, e 'Infamia', protagonizada por Susana Abaitua y producida por Evafilms para HBO Max. Abaitua, Jon Olivares, Jorge Bosch, Eva Llorach e Iñigo Gastesi asistirán al festival junto a la codirectora Agustina Macri y la productora Eva Cebrián. Fuera de concurso se proyectará la segunda temporada de 'El Centro', serie de Movistar Plus con Juan Diego Botto.

En cuanto a la No Ficción, la Sección Oficial reúne 'The Oligarch and the Art Dealer', 'Trade Secret: The Polar Bear Market', 'Ian Fleming and the Curse of James Bond' (cuyo director, Adam Low, y el productor Martin Rosenbaum acompañarán la presentación), 'Tuenti', 'Los años sucios, ¿dónde está 'El Nani'?' y 'Mágico', dedicada al futbolista Jorge Alberto González.

Fuera de concurso se exhibirá 'Ricardi. El culpable perfecto', sobre el caso de Rafael Ricardi, acusado de violación en El Puerto de Santa María en 1995 y condenado a prisión pese a defender su inocencia.

SECCIÓN DEDICADA A ANDALUCÍA Y DOCUMENTAL SOBRE ROCÍO JURADO

La sección Sur, con seis propuestas vinculadas a Andalucía, se proyectará en el Teatro del Títere La Tía Norica. La integran 'La más grande', serie documental sobre Rocío Jurado; 'El cuco de cristal'; 'Olivia'; '100 años de copla', con Diana Navarro, Las Migas, Juan Valderrama y Rosalinda Galán; 'La foto del azulejo', y 'La Nena', tercera entrega de la saga 'La novia gitana', cuyo director, Paco Cabezas, estará en Cádiz.

Además, la sección Avances presentará 'Generación del 27, la poesía que cambió el mundo', que dedica un capítulo a las Sinsombrero; 'Poetas y otros animales', y 'Todo tiene su fin', documental sobre la banda Medina Azahara. Por su parte, Proyecciones Especiales, sección nueva este año, incluye 'Antoñito Molina: Un sueño. Del chiringuito al estadio', con la presencia del cantante, además de 'Perfectamente imperfectos' y la comedia 'Millennial Mal'.

Según ha explicado la organización, el festival contará con una programación de industria que constará de tres jornadas de encuentros, paneles y conversaciones. Incluye un diálogo entre los cineastas Javier Ruiz Caldera y Paco Cabezas, sesiones 'In Conversation With' con Ronan Bennett e Isabel Coixet, y mesas sobre adaptaciones literarias y fenómeno Young Adult, coproducciones internacionales y financiación, derechos de adaptación, inteligencia artificial y series verticales para móvil.