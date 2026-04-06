Star Wars: Maul - Señor de las sombras confirma dos nuevos supervivientes a la Orden 66 - DISNEY+

MADRID, 6 Abr. (CulturaOcio) -

Star Wars: Maul - Señor de las sombras ya está en Disney+. Con su llegada a la plataforma, la ficción protagonizada por el temible Lord Sith ha revelado a dos supervivientes de la Orden 66, la traicionera purga con la que el Emperador Palpatine acabó con los Jedi.

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

El Emperador Palpatine activó la Orden 66 al final de las Guerras Clon. Con esta directiva, el Imperio no solo llevó a los Jedi hasta prácticamente su total extinción, sino que consolidó su poder en toda la galaxia, tal y como reveló el Episodio III: La venganza de los Sith.

Sin embargo, los dos primeros episodios de Star Wars: Maul - Señor de las Sombras presentan a dos supervivientes hasta ahora desconocidos de la masacre ordenada por Palpatine: el Maestro Jedi Eeko-Dio Daki y su Padawan, Devon Izara.

DAKI Y DEVON: SUPERVIVIENTES DE LA ORDEN 66

Mientras que Daki se mantiene fiel a los preceptos Jedi y considera que deben sobrevivir en el Borde del Mundo Medio gracias a la caridad de quienes los ayuden, Devon no comparte su visión. La joven decide seguir su propio camino, empieza a robar para poder comer y acaba entre rejas, hasta que inesperadamente es liberada por Darth Maul. ¿La razón? Unas visiones donde el Lord Sith tomaba a Devon como su aprendiz.

EL PLAN DE MAUL: USAR A DEVON Y ACABAR CON PALPATINE

Una vez que libera a Devon y se encuentran en su base de operaciones, Maul intenta manipularla y poner en duda sus propias creencias, así como su visión de la galaxia y de la Fuerza.

No obstante, al final del segundo episodio, la joven logra escapar. Este hecho, como el propio Sith le explica a Rook Kast, es algo que ya esperaba y cree que Devon podría convertirse en una pieza clave para recuperar su poder e influencia, pues planea acabar con Palpatine.

Una de las teorías más extendidas entre los fans desde el primer tráiler de la serie es que Devon podría convertirse en la versión canónica de Darth Talon. Aunque todavía no se sabe si la aprendiz de Daki acabará transformándose en este icónico personaje del universo Star Wars: Legends, lo cierto es que tanto Devon como Daki se suman así a otros supervivientes de la purga Jedi ejecutada por el emperador Palpatine, como Ezra Bridger, Kanan Jarrus, Ahsoka Tano, Cal Kestis, Grogu, Kelleran Beq, Gungi y el propio Maul.