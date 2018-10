La 2ª temporada de Bull llega a Fox Life este miércoles

Actualizado 10/09/2018 18:15:31 CET

Bull abandona la parrilla de FOX y a partir de ahora se emitirá en FOX Life. Protagonizada por Michael Weatherly (NCIS) y escrita por el guionista de House, esta segunda temporada se estrena este miércoles 12 de septiembre a las 22:10 horas con un doble episodio.

La serie se centra en el carismático letrado Jason Bull. Gracias a sus dotes para descifrar las personalidades que se dan cita en un tribunal, desde los miembros del jurado, a la defensa, los testigos o el ministerio fiscal, Bull es capaz de preparar y resolver complejos procesos judiciales.

En esta ocasión, la entrega profundizará en la vida personal del consultor de juicios y en concreto, cómo lleva su soltería. Una de las novedades más destacadas de la temporada es la incorporación de Glenn Gordon Caron (Moonlighting, Medium) como nuevo productor general de la serie.

Michael Weatherly sigue al frente del reparto. Conocido por otras series como NCIS o Major Crimes, consigue encarnar con carisma y verosimilitud a este personaje brillante, astuto y encantador.

Completan el reparto el resto de habituales de la serie como los actores Freddy Rodríguez (A dos metros bajo tierra, Planet Terror), Geneva Carr (No es tan fácil, Ley y Orden), Jaime Lee Kirchner (The Mob Doctor, Mercy), Annabelle Attanasio (The Knick, Barry) y Christopher Jackson (Hamilton, Oz).