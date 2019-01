The Big Bang Theory: El genial adiós a Sheldon de Jim Parsons

Publicado 16/01/2019 10:45:36 CET

The Big Bang Theory finalizará el próximo mayo, y los actores están haciendo toda clase de homenaje y despedidas a la serie que los lanzó a la fama hace ya doce años. El último en hacerlo ha sido Jim Parsons, quien ha mandado un hilarante mensaje de despedida a su personaje, Sheldon Cooper.

"Hola Sheldon, soy Jim. He ayudado a darte vida durante doce años. Y ahora es el momento, supongo, en el que debo decir adiós" comienza el actor, en un vídeo publicado por Entertainment Weekly. "Pero, sabes, nunca podré decirte adiós por completo. Porque A) ayudé a crearte, entonces soy dueño de una parte de ti. Y B) interpretarte durante tanto tiempo siempre será parte de quien soy y me ha cambiado de alguna manera. No puedo decir que me haya hecho más inteligente. Lo siento. Ni siquiera estoy seguro de que me haya hecho mejor persona, porque realmente no tienes ese tipo de cualidades", aseguró Parsons.

"Creo que, en todo caso, yo te he ayudado a convertirte en mejor persona. Pero espera un momento, nos estábamos despidiendo. Sabes qué, te veré por ahí. Estás en repeticiones en la televisión todo el tiempo, así que no puedo evitarte, aunque tú te liberas de mí. Felicidades", concluyó el actor.

A pesar de que fue decisión de Parsons poner punto y final a la serie, el intérprete ha asegurado que no hay "parte negativa" en dar vida a Sheldon, sino que simplemente ya habían exprimido The Big Bang Theory al máximo.

Aunque la ficción finalizará pronto, algunos rumores apuntan a que habrá un soin-off protagonizado por Penny y Leonard, algo que por el momento no ha sido confirmado.