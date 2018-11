The Walking Dead 9x06: Salto en el tiempo y, al fin, la llegada de... SPOILERS

Publicado 12/11/2018 10:55:40 CET

Tras la salida de Andrew Lincoln de The Walking Dead, la vida de los supervivientes continúa sin su líder años después, con nuevos personajes y, por fin, con la llegada de unos de los villanos más esperados. Además del protagonismo de Judith Grimes, el episodio 9x06, titulado 'Who are you now?' (¿Quién eres ahora?), finalizó con una gran sorpresa para los fans de Rick y Michonne.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Los nuevos supervivientes, Magna, Luke, Yumiko, Connie y Kelly, se encuentran frente a la joven Judith Grimes tras ser salvados por la pequeña. Es de esa manera que nuestros principales protagonistas miran hacia atrás donde estaban antes. Rosita, Aaron, Laura y Eugene están en el bosque buscando a Judith cuando descubren que ha traído algunos invitados.

Aunque dudan en ayudar, la niña establece una nueva norma. "Si no vienen, yo tampoco voy", asegura. Así que les dan la bienvenida a Alexandria, aunque su presencia genera miedo en la comunidad. Son las primeras caras nuevas que llegan en mucho tiempo, según Gabriel. Además, traerlos también va en contra de los "protocolos de seguridad actuales" implementados por Michonne.

Magna y su gente también son cautelosos. Aseguran temer que este lugar pueda llegar a ser como "Jones Springs o Cold Port", aunque no dan más detalles de lo ocurrido allí. Cuando Michonne regresa de visitar la tumba de Rick junto a los restos del puente, no está muy contenta de ver a los recién llegados. Michonne encuentra una pequeña figura de plástico de un hombre con una pistola, algo que le recuerda a Rick, y todo lo ocurrido para llegar a donde están ahora, lo cual le hace ser más inflexible respecto a los nuevos supervivientes. Gabriel sugiere que les deje quedarse hasta el día siguiente, cuando el consejo pueda reunirse y decidir su destino.

Carol y Ezekiel lidian con su hijo, que busca dejar su marca en el mundo. Henry quiere ir a Hilltop para apoyar al Reino. Ezekiel menciona cómo Hilltop parece estar tan lejos desde que "algo sucedió", momento en el que Carol lo interrumpe.

El consejo se reúne y los recién llegados cuentan sus historias. Antes del apocalipsis, Luke era profesor de música, Magna era camarera, Connie era periodista y Kelly era estudiante de secundaria. Michonne, sin embargo, no puede olvidar que un riesgo asó puede ser fatal para la comunidad.

Negan también ha establecido una relación con Judith. Hablan a través de la ventana de la celda, algo que, precisamente, el aquí fallecido Carl solía hacer con Negan en los cómics.

Mientras tanto, el Santuario ha caído, lo que significa problemas para Carol y Henry. No se saben las circunstancias específicas, pero tras la pelea de los Salvadores con el resto de supervivientes, la antigua casa de Negan no pudo aguantar. Un comando liderado por Jed se los encuentra y se quedan con todos los suministros de Carol y Henry, pero les dejan el caballo y el carruaje. Henry intenta defenderse cuando Jed también exige el anillo de matrimonio de Carol. Henry se siente frustrado por la falta de acción de su madre con los Salvadores.

Eugene ve una horda de caminantes y advierte a Rosita, pero se lesiona la pierna en la huida. Ambos se dirigen hacia el bosque con la esperanza de despistarlos, cubriéndose de barro para pasar desapercibidos. Pero no se trata de zombies. Son los Susurradores, villanos que en los cómics usan las caras de los caminantes para camuflarse.

Magna va a la casa de Michonne para entregar su cuchillo como declaración de intenciones, y es entonces cuando se ve que Michonne tiene otro hijo, un niño llamado R.J.