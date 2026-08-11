Tres proyectos españoles, entre los seleccionados para la Euro Atlantic Series Co-Pro Pitch de Iberseries & Platino

Euro Atlantic Series Co-Pro Pitch de Iberseries & Platino - IBERSERIES & PLATINO

MADRID, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Iberseries & Platino Industria ha seleccionado un total de nueve proyectos --entre los que figuran tres producciones españolas-- para participar en la primera edición de Euro Atlantic Series Co-Pro Pitch.

Concretamente, la representación española en el foro está integrada por los títulos 'Callback', producido por Funicular Films y Left Tackle Films; 'Heartbeats', de la productora Malvalanda; y 'Sangria', coproducción entre Strive Stories (Suecia), Sons of Lumiére (Finlandia) y la española 'The Aurora Project', seleccionada como proyecto invitado procedante del Göteborg Film Festival.

La selección se completa con 'In Memoriam' (Canadá/Bélgica), 'King of Hearts' (Bélgica), 'Las Palmas My Love' (Francia), 'Listen to My Lips' (Portugal), 'Summer of Love' (Alemania, invitado por Seriencamp) y 'The Invisible Ink' (Bélgica/Uruguay).

Se trata de una nueva iniciativa orientada a impulsar la coproducción internacional y la distribución de series europeas de ficción, docuserie y animación concebidas para el mercado global.

Así, en esta convocatoria inicial participan compañías de España, Bélgica, Francia, Portugal, Alemania, Suecia, Finlandia, Canadá y Uruguay.

Además, el programa incluye dos proyectos invitados fruto de los acuerdos con el Göteborg Film Festival (Suecia) y Seriencamp (Alemania).

Los equipos seleccionados accederán a mentorías especializadas, asesoramiento financiero y encuentros bilaterales con agentes clave del sector.

Finalmente, el itinerario culminará con una sesión de presentación ante responsables de programación, fondos de inversión y socios estratégicos.