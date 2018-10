El universo de Stephen King llega este otoño a Movistar con Castle Rock

Actualizado 27/07/2018 17:06:23 CET

Castle Rock, la serie basada en las historias de Stephen King, se estrenará el próximo otoño en Movistar +. La serie, producida por Bad Robot Productions, J.J. Abrams y Warner Bros. Televisión, entrelaza personajes y tramas de los best-sellers del novelista.

Bill Skarsgord, el actor que encarnó al payaso Pennywise en It, vuelve a protagonizar otro thriller de King junto con André Holland (Moonlight, Selma, 42) y Melanie Lynskey (Togetherness, Up in the Air). Jane Levy (Suburgatory, Shameless) y Sissy Spacek (Carrie) completan el reparto en esta serie de terror psicológico.

La trama, que se desarrolla en el pueblo ficticio de Castle Rock, tendrá a Scott Glenn (The Leftovers) como estrella invitada.

Castle Rock, creada por Sam Shaw y Dustin Thomason, combina la dimensión mitológica y también la más intimista, tan propias de las novelas más aclamadas de King, que transcurre en apenas unos pocos kilómetros cuadrados del bosque de Maine.

J.J. Abrams y el propio Stephen King ejercen de productores ejecutivos junto con Ben Stephenson, Mark Lafferty y Liz Glotzer. La serie ya se ha estrenado en Estados Unidos en Hulu.