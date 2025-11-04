William Levy y Paula Echevarría protagonizan 'Camino a Arcadia': "Los errores del pasado son los que te hacen aprender"

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

William Levy y Paula Echevarría estrenan 'Camino a Arcadia', serie dirigida por Jorge Saavedra que llega a SkyShowtime el próximo lunes 10 de noviembre. En la ficción, Mateo, el personaje de Levy, empieza un nueva vida asumiendo una identidad falsa y tratando de dejar atrás los errores de su pasado que, no obstante, según apunta Echevarría, son precisamente "los que te hacen aprender".

"Yo creo en el aprendizaje. Creo que los errores del pasado son los que te hacen aprender. Es una enseñanza para no repetirlos", explica la actriz de 'Velvet' en una entrevista concedida a Europa Press. "Yo soy una persona que nunca se arrepiente de nada o casi nada en la vida", asegura. Levy coincide con ella, firme defensor de que "todo lo que pasa es por alguna razón". "Creo que todo lo que he vivido hoy en día ha sido lo que Dios ha querido", afirma el protagonista de 'Montecristo'.

Aunque 'Camino a Arcadia' se mueve en el género de los mafiosos y las bandas, Echevarría asegura que los personajes femeninos en la serie no responden a los arquetipos habituales del género, pues tienen "bastante que aportar". "Los dos personajes femeninos más visibles, tanto Michelle [Renaud] como yo, no somos unas simples acompañantes", explica la actriz, señalando que, aunque el personaje de Levy es "el protagonista absoluto", "nosotras tenemos mucho que decir también en la historia".

"ES UNA SERIE FÁCIL DE VER"

El protagonista de la serie no es el único marcado por sus acciones y su pasado, pues es algo que también afecta a su hijo. "Creo que existen las dos versiones: los hijos que repiten el patrón de sus padres y los hijos que huyen del patrón de los padres", apunta Echevarría. No obstante, señala que no cree que 'Camino a Arcadia' trate temas como la masculinidad tóxica heredada, sino que en la serie "las situaciones se abordan de una manera y ya está, sin rascar más".

"Hay cine que aborda este tipo de situaciones, pero no creo que sea el caso de Arcadia; es una serie mucho más fácil de ver", explica la actriz española. "Que el chico quiera tener un carácter y defender lo suyo no lo veo masculinidad tóxica", opina Levy, añadiendo que "las mujeres que están en la serie también defienden lo suyo y su postura".

La ficción, compuesta de seis episodios, estrenará sus tres primeros capítulos el 10 de noviembre en SkyShowtime, mientras que los tres restantes verán la luz semanalmente en la plataforma. Completan el reparto de 'Camino a Arcadia', junto a Levy, Echevarría y Renaud, Andrea Duro, Raúl Peña, Alejandro Nones, Sergio San, Pino Montesdeoca y Nacho Guerreros, entre otros.