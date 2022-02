No, no hay pruebas de que el COVID-19 provoque la reducción del tamaño del pene

MADRID, 7 Feb. (Verificat / EUROPA PRESS) -

Circula por redes sociales una entrevista en una radio estadounidense a un paciente que asegura haber sufrido un acortamiento de pene tras padecer COVID-19. ¿Qué dice la evidencia científica sobre el tema?

EL MENSAJE QUE ESTAMOS VERIFICANDO

"En julio del año pasado tuve covid y estuve muy enfermo. Cuando salí del hospital, tuve algunos problemas de disfunción, que fueron mejorando, excepto que mi pene se había encongido mientras estaba enfermo. He perdido una pulgada y media (cuatro centímetros) [...] Parece estar relacionado con el daño vascular, y mis médicos dicen que probablemente sea permanente".

CONCLUSIÓN

El suceso no es verificable, ya que el entrevistado no aporta pruebas de que efectivamente se le haya reducido el pene. Según la evidencia científica, lo que es es FALSO: no hay casos documentados de que la infección por COVID-19 produzca un acortamiento de pene.

JUSTIFICACIÓN

"No existe información fidedigna para poder decir que lo que este paciente cuenta es cierto y mucho menos atribuírsele a la infección por COVID-19", aseguran a Verificat los urólogos Juan I. Martínez-Salamanca y Esaú Fernández-Pascual, expertos en Andrología y Salud Sexual.

"No hay ningún caso documentado ni publicado en ninguna revista científica acerca de la disminución de tamaño por causa directa" del coronavirus, añaden. "El único caso reportado" es el que se trata en la entrevista, que "no ha sido documentado por ningún urólogo que haya explorado al paciente, haya medido el pene antes y después de la enfermedad ni haya palpado el pene del paciente".

Si bien es cierto que se ha observado la presencia del SARS-CoV-2 en el cuerpo cavernoso (el tejido eréctil) del pene de pacientes infectados, no es probable que eso pueda afectar de algún modo a la longitud del órgano: "Pensar que una afectación vascular del pene por la infección de COVID-19 origine una fibrosis del pene, y el consiguiente acortamiento, es una mera suposición poco probable y que seguramente no sea la causa de acortamiento del pene del paciente".

Los urólogos apuntan a que se podría haber producido alguna alteración en el pene "como consecuencia del ingreso prolongado, por ejemplo en UCI, o por la necesidad de haber llevado una sonda vesical", así como a otros motivos que pueden tener este efecto, "como la enfermedad de La Peyronie": "Desde nuestro punto de vista, son todo meras suposiciones y no se debe caer en el error de creer toda esa información poco contrastada", concluyen.

¿PROVOCA EL COVID-19 DISFUNCIÓN ERÉCTIL?

Ciertos estudios apuntan a una asociación entre la disfunción eréctil y el COVID-19, aunque por el momento no se sabe si uno es la causa de la otra. Uno señala que los hombres que han padecido coronavirus "tienen seis veces más de probabilidad de sufrir disfunción eréctil" y que ésta es "posiblemente un factor de riesgo en pacientes" con COVID-19, aunque también admiten que es necesario realizar más investigaciones para corroborarlo.

Otro publicado en el Journal of Endocrinological Investigation a finales de noviembre 2021 insiste en la fuerte asociación entre COVID-19 y disfunción eréctil, aunque como en el caso italiano conceden que son necesarios "estudios longitudinales y prospectivos para determinar la causalidad y la dirección de la asociación".

