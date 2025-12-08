Novedades del plan de paz para Ucrania: Trump "decepcionado" y la reunión de Zelenski con la UE

Continúan las negociaciones y las nvedades alrededor de la propuesta de paz para Ucrania presentada por Estados Unidos. Mientras que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha afirmado estar "un poco decepcionado con que el presidente Zelenski no haya leído aún la propuesta, que es de hace unas horas", el equipo del presidente ucraniano ha afirmado que Zelenski recibirá "todos los documentos" relacionados con el plan de paz este mismo lunes, después de un trabajo constructivo entre ambas delegaciones. Un mensaje que llega en el marco de la reunión en Bruselas que va a mantener Zelenski con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, para seguir hablando de los términos respecto a este plan de paz para Ucrania. (Fuente: The White House, EBS, Zelenski)