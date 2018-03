Zoido: "Se va a seguir haciendo lo posible, sin descanso y sin escatimar medios para hallar a Gabriel"

Actualizado 07/03/2018 13:39:58 CET

ALMERÍA, 7 (EUROPA PRESS)

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha vuelto a apelar este miércoles a la "prudencia" para declinar precisar los avances de la investigación policial con respecto a la desaparición del niño de ocho años Gabriel Cruz, y ha subrayado que se está "haciendo lo posible y se va a seguir haciendo, sin descanso y sin escatimar medios" por encontrarlo.

Zoido ha instado a "dejar trabajar" a los agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil desde el "respeto y también la responsabilidad" y ha afirmado que las labores continúan en "dos escenarios; por un lado la búsqueda y por otro lado, la investigación de los hechos de la que se está dando cumplida cuenta a la autoridad judicial y me voy a quedar ahí".

"Comprendo que hay mucho interés por conocer algún aspecto de la investigación pero comprendan que, como ministro, hacer conjeturas, sería un atrevimiento por mi parte", ha trasladado a preguntas de los periodistas el responsable de Interior, quien ha señalado que los casos como el del pequeño Gabriel "provocan conmoción" y se convierten en una "prioridad" en los que la colaboración ciudadana "es crucial".

Zoido, quien ha presentado en la sede de la Subdelegación del Gobierno en Almería el Informe sobre Personas Desaparecidas en España 2018, no se ha pronunciado sobre ninguna de las presuntas hipótesis y líneas de investigación que se han barajado en las últimas horas y tampoco ha precisado si se ha producido algún avance en el análisis de Crimininalística de la camiseta encontrada en las inmediaciones de la depuradora de Las Negras y en la que se halló ADN de Gabriel.

De este modo, con respecto a si ha quedado descartada por "completo" la posible vinculación con la desaparición del niño del hombre de 42 años y vecino de Antas (Almería), actualmente cumpliendo pena de cárcel por violar la orden de alejamiento que tenía sobre la madre Patricia Ramírez por acoso, ha respondido que se esta "trabajando para culminar cuanto antes" todo lo relacionado con las pesquisas que se realizan para hallar con su paradero.

"Nosotros tenemos la responsabilidad de respetar ese trabajo que se está haciendo", ha señalado el ministro, quien ha insistido en "no entrar en detalles de toda la información de la que está haciendo acopio" la Guardia Civil al ser preguntado sobre si se estaban "practicando diligencias" en la mañana de este miércoles respecto a la novia del padre, Ángel Cruz, quien fue la persona que encontró la prenda de ropa con ADN del niño.

Paralelamente en el tiempo, ha sido la propia familia a través de una de las personas que ejerce como portavoz la que ha desmentido este extremo, afirmando que "es totalmente falso".

Zoido ha declinado, asimismo, hacer lo que ha denominado "conjeturas" sobre las posibilidades de resolución de un modo inmediato. "No es que no quiera responder, es que hay que tener prudencia con la misión de búsqueda y, por tanto, hay que dejar trabajar a quienes son los expertos", ha dicho.

"UN NIÑO QUE QUERÍA HACERSE BIÓLOGO MARINO"

Por último, ha ofrecido más detalles sobre la reunión con Ángel Cruz y Patricia Ramírez, quienes "tienen la esperanza, como todos en estos casos, de encontrar a su hijo cuanto antes" y a quienes ha expresado el "compromiso" del Gobierno con el caso y trasladado "el esfuerzo" que están haciendo los agentes por encontrar a su hijo, "ese niño que quería hacerse biólogo marino".

"Como ministro y padre me he puesto en su pellejo y les he trasladado la ilusión que tienen las fuerzas de seguridad de hacerlo lo más rápido posible y la comprensión del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y los mandos policiales de su situación de angustia. Ellos miraban al mar y la madre recordaba muy emocionada como su niño quiere ser biólogo marino y expresaba su deseo de tenerlo con ella para hacerse cuanto antes a la mar con él y disfrutar de ese sentimiento. ¡Ojalá!", ha concluido.

Con anterioridad, en el marco de la presentación de ese Informe de Personas Desaparecidas 2018, ha llamado a "tener muy presente" que detrás de cada uno de los casos activos "hay una persona con nombres y apellidos, una familia angustiada como la de Gabriel, y el mismo interés y profesionalidad" de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que el que se "está empleando en su búsqueda".

"Todas las desapariciones de personas son una prioridad y ellos y sus familiares son la razón de ser de la existencia del Centro Nacional de Desaparecidos y del día que conmemoramos el viernes. A todos ellos, prometerles que hacemos todo de nuestra parte para que vuelvan a abrazarse, vuelvan a ver su sonrisa, y que pueden contar con que siempre estaremos a su lado", ha manifestado.