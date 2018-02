Cuatro menores expulsados por la supuesta violación a un compañero en un colegio de la Sierra de Cazorla (Jaén)

Actualizado 08/02/2018 12:02:45 CET

SEVILLA, 8 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía ha confirmado la expulsión inicial, como medida cautelar, de hasta cuatro menores de 1º y 2º de ESO, con edades comprendidas entre los 12 y los 14 años, por una supuesta violación a un compañero de nueve años en un centro escolar de la Sierra de Cazorla, en Jaén: la víctima tuvo que ser atendida en el Hospital de Úbeda de unas lesiones que, según los facultativos, era compatibles con una violación anal.

En declaraciones a los periodistas en Sevilla, la consejera de Educación, Sonia Gaya, ha incidido en que, pese a la necesidad de ser "muy cautelosos" en el asunto, la protección del menor es "fundamental", por lo que, tras la activación del protocolo pertinente, se ha procedido a la expulsión, sin perjuicio de otro tipo de iniciativas según transcurra el desarrollo de la investigación, en coordinación con la propia Fiscalía de Menores.

De esta manera, la Consejería ha actuado una vez que en el mediodía de este miércoles tuvo conocimiento de los hechos, que supuestamente se habrían registrado en este centro educativo, que cuenta con 148 alumnos y en el que ya trabajan conjuntamente tanto la Guardia Civil, tomando declaración, como la Inspección educativa, "intentando esclarecer qué es lo que ha pasado".

La titular autonómica de Educación ha confirmado que, según el testimonio de la familia del menor presuntamente atacado, se ha tratado de una agresión sexual con penetración dentro del propio colegio, por lo que se actúa ahora para tratar de poner en claro lo sucedido, incluyendo la actuación de los propios profesionales del centro, de cara a "tomar las medidas oportunas e iniciar las actuaciones pertinentes".

Gaya también ha confirmado que la víctima no ha acudido al centro y se encuentra en su domicilio, si bien no cuentan con más datos porque la familia no ha querido hacer más manifestaciones sobre un hecho "muy grave, gravísimo".

Por ahora, pues, es la Benemérita la que cuenta con un informe desde que se activara el protocolo a partir del centro sanitario que atendió al menor, y que tuvo su continuidad con el aviso del colegio a las fuerzas y cuerpos de seguridad, así como a los servicios sociales. "Ahora mismo, oficialmente, no tenemos ningún tipo de documentación que nos diga qué ha ocurrido ni hasta dónde han llegado estas supuestas agresiones sexuales", ha concluido.

DURANTE EL RECREO

Según ha podido saber Europa Press, fueron los propios médicos de urgencias del Hospital San Juan de la Cruz los que a finales de la semana pasada activaron el protocolo tras confirmar el alcance de las lesiones que presentaba este menor.

El caso habría tenido lugar durante el horario de recreo del centro escolar y cometido por un grupo de alumnos con edades comprendidas entre los 12 y los 14 años, ya que el colegio atiende a menores de hasta el primer ciclo de la ESO, además de Educación Primaria e Infantil.

Fuentes de la Delegación Territorial de Educación en Jaén han indicado a Europa Press que no han tenido conocimiento de los hechos hasta este miércoles, fecha en la que han comenzado con las actuaciones pertinentes para determinar lo ocurrido.