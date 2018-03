Montoro: La Junta no puede pedir salir a los mercados “como una pugna política” con el Gobierno

Actualizado 06/03/2018 18:03:37 CET

MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha dicho que la Junta de Andalucía "no puede presentar" una solicitud para que se le autorice a buscar financiación en los mercados al margen de los mecanismos extraordinarios de liquidez como el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) "como si fuera una pugna política" porque, según ha dicho, es "al contrario" y hay que valorar el "ahorro" que supuso para la comunidad acogerse a dichos mecanismos.

El ministro se ha pronunciado así durante la sesión del Pleno del Senado de este martes donde la senadora 'popular' María Pilar Garrido le ha preguntado por la opinión del Gobierno en relación con la solicitud de la Junta para que se le permita buscar financiación en los mercados desprendiéndose así de los mecanismos extraordinarios de liquidez.

Montoro ha explicado que el Gobierno "ha cumplido con su obligación" otorgando financiación a Andalucía y al resto de comunidades "para que los hospitales y las escuelas estuvieran abiertos y las prestaciones sociales básicas" se pudieran seguir dando.

Además, ha añadido que es el Gobierno "el que está impulsando y favoreciendo" que las comunidades que estén en mejor situación "acudan a los mercados libremente para financiarse".

"Es el momento de plantearnos junto con la reforma de la financiación autonómica la posibilidad de que estas comunidades acudan libremente a los mercados para financiarse", ha dicho, aunque ha matizado que solicitar esa salida no se puede hacer como si fuera una "pugna política" con el Gobierno.

Montoro ha relatado que la "realidad" de la financiación de la Junta de Andalucía desde el año 2012 es que "acudió voluntariamente" a los mecanismos de financiación extraordinarios del Gobierno, como Fondo de Liquidez Autonómica, y en el último ejercicio también al Fondo de Facilidad Financiera.

Esto, según el ministro, "ha permitido ahorrar a la Junta por encima de los 4.000 millones de euros y hasta los 7.000 millones".

Por eso, considera que el Estado "ha cumplido" y si Andalucía quiere salir a los mercados, no puede presentar su solicitud "como si fuera una pugna política con el Gobierno" porque "hay que explicar el ahorro" que ha supuesto para los andaluces los mecanismos extraordinarios que puso en marcha Hacienda para financiar a las comunidades cuando estas no podían hacerlo a través de los mercados.

"Hay que decir que el Gobierno seguirá trabajando intensamente para que los andaluces y el resto de comunidades paguen los menos intereses posibles en esa salida al mercado", ha añadido Montoro, quien ha afirmado que "la única fórmula" para ello es "que se cumpla con los objetivos de estabilidad presupuestaria" porque "no solo es una obligación" sino porque "es la forma de favorecer la recuperación económica".

Por su parte, la senadora del PP María Pilar Garrido ha argumentado que la Junta se acogió "voluntariamente" al FLA en su día porque "estaba en la más absoluta ruina, no podía financiarse en los mercados y las entidades no cogían ni el teléfono" porque "no se fiaban de ella".

"La deuda era enorme y el nivel de confianza que ofrecía a los mercados era cero", ha remachado la senadora al tiempo que ha resaltado que dicho fondo "fue el que permitió al Gobierno andaluz sostener los servicios básicos".

Para Garrido, "ha sido el Gobierno de España quien ha salvado literalmente los servicios públicos" en Andalucía mientras la presidenta de la Junta, Susana Díaz "los cerraba por quiebra" y guardaba "en los cajones" millones de deudas en facturas sanitarias. A esto, ha añadido que la Junta dice que la sanidad andaluza "es la joya de la corona" pero la realidad es que "decidió llevar esa joya de la corona a la casa de empeño y el Gobierno vino a salvarla".

Así, ha concluido dando las gracias al Ministerio de Hacienda por "estar ahí" cuando el Gobierno de Andalucía "estuvo a punto de acabar con el Estado de Bienestar" y ha lamentado que Díaz "no conozca la lealtad institucional", algo que no le sucede al Ejecutivo porque este sí gobierna "todos los días por el interés general". "Espero que otros aprendan", ha zanjado.

LA SOLICITUD DE LA JUNTA

La Consejería de Hacienda y Administración Pública remitió a últimos de febrero una carta al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas con la que ha formalizó la petición de salir a los mercados y de que el Consejo de Ministros aprobase la autorización para que Andalucía pueda captar 1.000 millones de euros en dichos mercados, "y así desligarse progresivamente" del FLA y "recuperar la autonomía financiera".

Reconocieron, además, que el FLA supuso acceso a la financiación cuando subió la prima de riesgo, "pero a la vez un límite a la autonomía financiera de las comunidades autónomas y la imposición de duras condiciones que han supuesto en ocasiones una recentralización por la puerta de atrás del Estado autonómico". En ese punto, la Consejería recordó que Andalucía "paga 1.890 millones de euros en intereses por los mecanismos extraordinarios de liquidez".

Con todo, el Gobierno andaluz considera que ha llegado el momento de "recuperar la autonomía financiera", y ello debido al actual contexto económico ya que Andalucía "ha hecho sus deberes". Así, la Junta cree que "la estabilidad política, el ser la primera comunidad en aprobar su presupuesto, el cumplimiento de los objetivos de deuda y déficit, el ser la comunidad que antes paga a sus proveedores, y la mejora de la calificación de las agencias de rating sobre la deuda andaluza, hacen que sea el momento adecuado para volver a los mercados".