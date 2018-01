Moreno augura adelanto electoral este año en Andalucía porque "no se fía" de Susana Díaz

Actualizado 08/01/2018 15:33:10 CET

SEVILLA, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP-A, Juanma Moreno, cree que 2018 "probablemente" será año electoral porque "no se fía" de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, y de que ésta pueda convocar un adelanto a lo largo del presente año. Por ello, el PP-A preparará las elecciones autonómicas y las municipales "conjuntamente".

"No me fío de Susana Díaz; viendo su recorrido histórico no es para fiarse", ha afirmado el líder de los 'populares' andaluces ante la primera reunión del año de la Junta Directiva Autonómica del PP-A, en la que también ha intervenido la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez.

Moreno, que ha insistido en que la palabra de Susana Díaz tiene "escaso valor y así lo dicen sus exsocios de IULV-CA", ha recordado que la presidenta de la Junta dijo en septiembre de 2014 que no adelantaría las elecciones "pero cuatro meses después, justo después de aprobar el Presupuesto con IULV-CA, disolvió el Parlamento".

En su opinión, la jefa del Ejecutivo andaluz "va hacer lo que siempre ha hecho, convocar las elecciones autonómicas cuando más le interese a ella porque su prioridad se llama Susana Díaz, después va el PSOE-A y por último, los intereses de los andaluces".

Moreno ha dicho que su partido se lo está poniendo "difícil" al PSOE-A en Andalucía, que ya ve posible una mayoría alternativa. "Y si esto sigue así, a lo mejor antes que después se convocan las elecciones para evitar un cambio de gobierno en la comunidad", ha apostillado.

Ante ello, el líder del PP-A ha indicado que su partido inicia 2018 con "el horizonte en las autonómicas" para estar "preparado" para "ganar y gobernar". Así, los 'populares' andaluces van a trabajar conjuntamente en la preparación de las elecciones autonómicas y las municipales.

PP-A CERRARÁ LAS CANDIDATURAS MUNICIPALES EN EL PRIMER TRIMESTRE

Su previsión es tener cerradas todas las candidaturas para las locales en el primer trimestre del año. Entre enero y febrero, el Comité Electoral Autonómico aprobará los candidatos de municipios menores de 20.000 habitantes; en febrero se cerrarán los de más de 20.000 habitantes y en este trimestre se cerrarán los de las capitales de provincia, ha explicado Moreno.

El líder de los 'populares' andaluces ha defendido que su partido supone la "única alternativa" en la comunidad y que solo hay dos posibles presidentes, Susana Díaz "con el apoyo de Podemos o Ciudadanos" o él, que intentará lograr "el mejor resultado" y puede que el apoyo de alguna otra fuerza política, en alusión a Cs.

Moreno ha garantizado que los andaluces que apuesten por el PP-A "no se van a arrepentir" porque van a poder comprobar que con este partido en la Presidencia de la Junta "se va a gastar mejor, vamos a gobernar para todos, nos preocupamos por los más débiles, tenemos un proyecto serio, riguroso y transversal que llega a todos los rincones, y Andalucía no estará condenada a ser la última comunidad".

Durante su intervención, Moreno también ha destacado que la "obsesión" de su partido es el empleo y que "Andalucía deje de estar en la cola para estar en la cabeza" en creación de puestos de trabajo. "¿Por qué no podemos ser líderes en España si somos la comunidad con más talento y potencial?", se ha preguntado.

Ha lamentado el "conformismo" de Susana Díaz con las cifras de paro en la comunidad ya que, según ha recordado, en Andalucía baja el paro a un ritmo menor que en el resto de España. Así, ha explicado que mientras en el conjunto nacional la bajada del desempleo en 2017 es del 7,84 por ciento, en Andalucía lo ha hecho un 6,54 por ciento, tres décimas por debajo.

"No podemos tener un gobierno en Andalucía que funcione por inercia, se cruce de brazos y se limite a seguir a rebufo del Gobierno de la Nación, que toma decisiones y hace reformas para crear empleo", ha afirmado Moreno, quien ha denunciado que frente al "compromiso estrella" de Díaz de hacer la Ley de Formación Profesional", ésta ha sido "tumbada" por el Consultivo "por falta de rigor y por invadir competencias del Estado".

BATERÍA DE MEDIDAS PARA BAJAR IMPUESTOS

De otro lado, Moreno ha anunciado que el PP-A presentará este período de sesiones una batería de iniciativas para rebajar la presión fiscal en Andalucía. "Seguimos con la presión fiscal más alta mientras otras comunidades como Madrid están bajando impuestos", ha reiterado.

Para el líder de los 'populares' andaluces, la presidenta de la Junta "es como el Rey Midas pero al revés, todo lo que toca lo estropea", en referencia a los recursos que llegan del Gobierno de la Nación.

"Lleva oro y en sus manos se convierte en cenizas", ha subrayado Moreno, quien ha recordado los 2.365 millones sin ejecutar en políticas activas de empleo desde que Díaz es presidenta; algo que, a su juicio, "hubiese merecido la dimisión como mínimo de un consejero".