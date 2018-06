Moreno: El Gobierno "ignora la oleada" de inmigrantes que llega a Andalucía frente "al operativo" de Valencia

Actualizado 18/06/2018 14:12:38 CET

Advierte del "aislamiento" y "estado de 'shock'" de Susana Díaz ante el nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez y sus nombramientos

CÓRDOBA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, ha lamentado este lunes que el Gobierno de España "ignora completamente la oleada de inmigrantes que llega a Andalucía", citando la de este fin de semana con más de 1.100, frente al "operativo sin precedentes que ha impulsado el Gobierno de España" para la llegada del barco 'Aquarius' al Puerto de Valencia con más de 600 inmigrantes.

En una rueda de prensa en Córdoba, antes de presidir la reunión del Comité Territorial del PP-A, Moreno ha reprochado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "no tiene la atención suficiente" con la región andaluza, después de vivir este fin de semana "un capítulo especialmente contundente y esclarecedor de la situación que vive Andalucía".

Tras remarcar que comparte la decisión del Gobierno para la llegada de los inmigrantes del barco 'Aquarius' a la costa española, "por razones humanitarias", porque "lo primero que hay que hacer es salvar la vida de las personas", el popular ha precisado que "en el Puerto de Valencia había 2.360 personas en un operativo sin precedentes impulsado por el Gobierno de España".

Al respecto, ha indicado que "había Policía, Guardia Civil, abogados, traductores y asistentes", todos ellos esperando al barco 'Aquarius', pero en el mismo fin de semana "se vivía como llegaban más de mil personas a las costas andaluzas y allí el Gobierno de España no había dispuesto ninguno de los grandes dispositivos en materia de seguridad, atención, abogados y traductores que se había hecho en el Puerto de Valencia", ha criticado.

Por tanto, ha dicho que esta situación "llama la atención", por el hecho de que "a la costa andaluza llegan dos 'Aquarius' y no hay atención por parte del Gobierno de España".

De este modo, ha aconsejado que "el Ejecutivo tiene que ser en materia de migración tremendamente responsable para salvar vidas y también para no potenciar que muchos inmigrantes pierdan su vida precisamente en el mar por hacer una política que al final haga que las mafias cojan el corredor del sur de España y el sur de Europa para introducir a las personas inmigrantes".

En palabras de Moreno, "esta política de Estado no se tiene que prestar ni al efectismo, ni a la publicidad, ni a actos de cara a la galería, sino que ha de ser una política de Estado con el consenso de todos los ciudadanos y evidentemente dentro de la Unión Europea".

En definitiva, ha reclamado "responsabilidad al Gobierno, porque no se trata de hacerse una foto, ni de hacer campaña electoral con el sufrimiento de personas que lo pasan mal y huyen de situaciones lamentables, que lo único que buscan es precisamente una oportunidad para poder vivir mejor".

LA NUEVA SITUACIÓN POLÍTICA

Por otra parte, Juanma Moreno ha advertido de que la presidenta de la Junta y secretaria general del PSOE regional, Susana Díaz, está "aislada en todo lo que se refiere al Gobierno de España, donde se han hecho nombramientos sin contar con ella, sin que sepa absolutamente nada", a lo que ha agregado que "dentro del aislamiento no sabe cuáles son las estrategias, ni siquiera las prioridades, si es que las tiene, del Gobierno de la Nación de Pedro Sánchez".

Según ha avisado el popular, "el gobierno de Andalucía está aislado del Gobierno de España, sin sintonía, sin comunicación y con mucha hostilidad entre unos y otros a pesar de pertenecer al mismo partido".

Y es que, ha añadido, "se están produciendo muchos acontecimientos que condicionan la vida en Andalucía, donde la presidenta de la Junta no sale del estado de 'shock' en el que se ha quedado después de ver a su íntimo enemigo al frente del Gobierno", a lo que ha agregado que "todos y cada uno de los nombramientos que ha hecho el Gobierno son personas evidentemente afines a Pedro Sánchez y hostiles en términos políticos a la presidenta de la Junta".

Frente a ello, ha defendido que el PP andaluz no va a permitir que "por parte del Gobierno presidido por Pedro Sánchez se intenté ningunear, orillar y marginar a Andalucía", de forma que "si Susana Díaz no lo hace, porque está en estado de 'shock' y no es capaz de reaccionar", dado que "cuando gobierna el PSOE calla", así como con "las situaciones de irregularidades que se viven, como el caso de los ERE", "el PP sí denunciará todos los días", ha apostillado.

Como ejemplo, ha destacado que en la reunión del Comité Territorial del PP andaluz se va a trabajar con "el objetivo evidente de hacer de Andalucía una de las comunidades autónomas más pujantes, con más riqueza, con más oportunidades, con más empleo y con más bienestar"2. Entre ello, ha defendido la apuesta de su partido por crear en la región 600.000 empleos, además de "un nuevo modelo de gestión del Servicio Andaluz de Salud despolitizado", ha remarcado.

Al respecto, preguntado por si el cambio de Gobierno va a afectar al PP en Andalucía, Moreno ha afirmado que se está "ante un tablero diferente", tras la moción de censura "temeraria e injusta que ha desalojado a quien mayoritariamente habían votado los ciudadanos", si bien ha asegurado que el PP no va a "esperar a los errores propios que va a cometer y comete el PSOE a nivel nacional y en la región".

En este sentido, ha aseverado que van a "trabajar como se ha hecho hasta ahora, con mucha humildad y mucha dedicación, denunciando y proponiendo", a lo que ha añadido que se está "ante la oportunidad más clara de la historia de la autonomía andaluza de un cambio y una alternancia por fin en Andalucía".

En palabras del presidente de los populares andaluces, "la comunidad necesita cerrar la transición democrática con la posibilidad de una alternancia política, que se ha producido en todas las comunidades autónomas de España y en todas las regiones de Europa, pero que no se ha producido en Andalucía". Así, cree que se está "ante una posibilidad real de conseguir ese gran objetivo", en el que se van a "volcar de cara a las próximas elecciones cuando las convoque Susana Díaz".