Moreno: Si hay "adelanto electoral" en Andalucía es "porque Susana Díaz tiene miedo a la corrupción"

Actualizado 29/09/2018 14:42:20 CET

ALHENDÍN (GRANADA), 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, ha señalado que si Andalucía tiene "un adelanto electoral es porque la presidenta tiene miedo a la corrupción", ya que entiende que Susana Díaz lo condicionará a la sentencia del caso ERE, y a la comisión parlamentaria sobre la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe).

Moreno ha intervenido este sábado en la clausura de la Convención Municipal Provincial del PP de Granada, en la que también han participado el secretario general del Partido Popular, Teodoro García, y el presidente del partido en la provincia, Sebastián Pérez.

Según el presidente del PP-A, Susana Díaz teme que la comisión sobre la Faffe puesta en marcha en el Parlamento andaluz averigüe "toda la verdad de lo que ha sucedido", con socialistas que iban "a dormitar y a leer el periódico" y no a trabajar, o gastos "en un prostíbulo" con una tarjeta oficial, ante lo que no sabe "cómo no se le pone la cara colorada".

En su opinión, Díaz tiene "miedo al ascenso del PP, que está creciendo de manera electoral, y miedo a lo que pasó el 26 de junio" de 2016 cuando "ganó las elecciones" generales. En este sentido, existe "un miedo al efecto Casado y al defecto Sánchez", en referencia a los líderes popular y socialista en el ámbito nacional.

El dirigente popular andaluz se ha referido al problema de la despoblación en algunas zonas de Andalucía, y ha afirmado que "no se resuelve con toneladas de propaganda ni tampoco poniendo carteles, sino que se resuelve poniendo dinero, intención, ganas y mimando a los pueblos de Andalucía".

Ha indicado Juanma Moreno que "esa es la única forma de evitar que exista una Andalucía de primera, de segunda y de tercera".

"Vamos a cambiar Andalucía de abajo a arriba, y lo vamos a hacer como hacemos las cosas, con serenidad, porque no vamos como otros arrasando cuando llegan al Gobierno, pensando en el interés general y en el de todos los andaluces", ha aseverado el líder del PP-A.

Finalmente, se ha comprometido a que cuando sea presidente de la Junta la primera firma que estampará en la reunión del Consejo de Gobierno andaluz será para "quitar, de una vez por todas, el impuesto de sucesiones y donaciones para todos y cada uno de los andaluces", ha señalado Moreno. "A los socialistas les gusta subir impuestos e igualarse por arriba, pero nosotros lo haremos por abajo", ha concluido.

COMPROMISOS PARA GRANADA

En clave granadina, se ha comprometido a que, cuando sea presidente de la Junta, trabajará por mejorar en Granada "las infraestructuras para el desarrollo" y el empleo, y en sanidad para ofrecer un mejor servicio.

En concreto, se ha referido a propuestas como la ampliación del metro de Granada al Aeropuerto Federico García Lorca, y a proyectos pendientes en el ámbito de la salud en Motril o Huéscar.

En este sentido, el presidente del PP de Granada y candidato a la Alcaldía de la capital granadina, Sebastián Pérez, ha señalado que, para el PSOE, "la mentira es su bandera y el engaño es su código". Por ello, ha animado a los candidatos a alcalde de la provincia a "echar el resto" con Moreno en las próximas autonómicas, pues si al partido le va "mal" en esas elecciones, le irá "a todos mal" en sus municipios.