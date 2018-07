El Sindicato Médico de Andalucía critica la "falta de transparencia" del SAS con el nuevo plan de vacaciones

Publicado 12/07/2018 16:48:58 CET

SEVILLA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Médico de Andalucía (SMA) ha criticado este jueves la "falta de transparencia" del Servicio Andaluz de Salud (SAS) con el nuevo plan de vacaciones y ha lamentado "encontrarse un año más a mediados de julio sin datos exactos" sobre su contenido porque "no se ha presentado a los sindicatos, ni se ha ofrecido la documentación al respecto, ni se ha facilitado detalle sobre la distribución de los contratos de sustitución por categorías y centros sanitarios".

En un comunicado, el SMA lamenta que los contratos de sustitución para los médicos de atención primaria apenas llegan a 150 en toda la comunidad autónoma, por lo que los facultativos que quedan trabajando deben asumir las consultas de sus compañeros ausentes. Según subraya, ello determinará el cierre de las consultas de tarde en la mayoría de los centros de salud, dada la dificultad de cobertura, ya que las ausencias por vacaciones "no se cubren ni en un mínimo porcentaje".

Junto a ello, el SMA lamenta que hay centros que pasan de tener disponibles diez médicos durante el año a contar sólo con cinco durante los meses de julio, agosto y septiembre, a lo que hay que añadir las incidencias que se pueden producir en el colectivo y que no se planifican, como son accidentes, gestaciones, intoxicaciones, entre otros, lo que hace que se descompense aún más la situación.

"Ya estamos desgraciadamente acostumbrados a esta actitud de SAS y Consejería y por ello cada año nos dedicamos a comprobar 'in situ' cuál es la realidad del periodo estival en los centros sanitarios públicos", destacan desde el SMA, que asegura que en los hospitales la situación es parecida porque apenas se sustituyen los médicos de las urgencias.

Cita como ejemplo la provincia de Granada, que con una plantilla de médicos de urgencias hospitalarias de aproximadamente 90 facultativos contrata sólo 15 para cubrir las vacaciones. Asimismo, respecto las consultas de los facultativos hospitalarios, el SMA denuncia que la contratación es prácticamente nula y como consecuencia quedan cerradas junto con plantas de hospitalización y quirófanos.

"La justificación, usada casi todos los años, de que la demanda disminuye en periodo estival es de una demagogia apabullante. En verano no disminuyen las enfermedades, sólo se modifica la incidencia de algunas patologías, pero aumentan otras. Desgraciadamente las enfermedades no se toman vacaciones", sostienen.

En cuanto a las Agencias Públicas Sanitarias, el SMA señala que la situación no es mejor, pues son muchas a las que no se le presenta ningún plan de vacaciones y se ven obligadas a cerrar. "El plan del Hospital de Loja y Guadix es cerrar consultas, quirófanos, no sustituir a los profesionales y por último cerrar el Área Materno-Infantil y fusionarla con el Área Polivalente. Un despropósito", según declaran.

Por todo ello, el SMA pide transparencia en la información respecto a los 18.000 contratos anunciados por el SAS porque "no sabemos dónde y en qué categorías están los contratos, pero lo cierto es que de nuevo este verano los pacientes volverán a sufrir las consecuencias de no poder garantizar la asistencia sanitaria, la cual no valora la Administración Sanitaria".

En definitiva, el SMA asegura que "los hospitales cerraran el 40% de sus camas, los centros de especialidades cerraran la mitad de sus consultas y la actividad quirúrgica será reducida hasta quedarse en un 30% de lo habitual", mientras que "los servicios de urgencia se verán masificados y los centros de salud contarán con la mitad de profesionales incluso menos".

"Reclamamos transparencia, pues existe un porcentaje de sustitución que en el caso de los facultativos no supera el 5%, y una absoluta falta de transparencia con las organizaciones sindicales y los facultativos a los que representamos. Además, la administración hace todo lo posible por evitar que los datos reales sean conocidos por la población", concluye el SMA.