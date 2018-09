La ONCE galardona la solidaridad de la sociedad aragonesa

ONCE

Publicado 12/09/2018 20:27:32 CET

ZARAGOZA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ONCE ha premiado la solidaridad de la sociedad aragonesa en el marco de la gala que ha tenido lugar esta tarde en el Centro Cultural CaixaForum de Zaragoza, donde se han entregado los Premios Solidarios ONCE Aragón 2018.

Los galardones reconocen la labor de personas, instituciones y organizaciones, estamentos de la Administración Pública, empresas y medios de comunicación que trabajan a favor de la sensibilización, la integración, la accesibilidad, la inserción laboral y la inclusión de las personas con discapacidad, impulsando una sociedad cada vez más normalizada, situando a todos los ciudadanos, sin exclusión, como centro de atención.

La gala ha contado con la participación del director general de la ONCE, Ángel Sánchez; la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales Gobierno de Aragón, Victoria Broto; la delegada del Gobierno en Aragón, Carmen Sánchez; la presidenta del Consejo Territorial ONCE Aragón, Ruth Quintana; y el Justicia de Aragón, Ángel Dolado.

A la gala ha asistido también el delegado territorial de la ONCE en Aragón, Ignacio Escanero, y representantes de las asociaciones de la discapacidad y del tercer sector.

GALARDONES

En la categoría de Institución, Organización, Entidad, ONG, el premio lo ha recibido la Fundación Virgen del Pueyo, por su dedicación a la atención integral de niños, jóvenes y adultos con algún tipo de discapacidad psíquica, física o sensorial.

Una atención global que tiene como objetivo mantener o aumentar la calidad de vida de los usuarios atendidos, contando para ello con más de 40 años de experiencia en el sector de la discapacidad. La misión y visión de esta Institución se inspira en dos corrientes complementarias; el enfoque humano, donde las personas son el motor generador de esfuerzo, superación, diálogo y compromiso, y el riguroso método interdisciplinar de los profesionales que integran esta gran familia profesional.

El galardón en la categoría de Medio de Comunicación, el Solidario ha sido para la sección 'Te lo contamos fácil', de 'El Periódico de Aragón', a través de la cual un equipo de expertos en discapacidad intelectual, valida la información antes de publicarla para hacerla accesible a estas personas y otras, como la tercera edad, personas inmigrantes y personas con dificultades de comprensión.

El hermano franciscano de la Cruz Blanca, Juan Ignacio Vela Caudevilla, ha recibido el galardón en la categoría de Persona Física, por su dedicación a ayudar a los demás, viviendo en comunidad con los colectivos más desfavorecidos. "Tiene la capacidad de visionar e identificar necesidades de la sociedad, de personas vulnerables y/o en riesgo de exclusión, creando la manera de dar respuesta a las mismas", ha señalado la ONCE en una nota de prensa.

El premio en la categoría de Empresa ha recaído en la Fundación Integralia DKV, el principal proyecto de acción social de DKV Seguros, contribuyendo a desarrollar la estrategia de Responsabilidad Social Empresarial de la compañía. Tiene por objetivo la inserción laboral de personas con discapacidad tanto en la propia Fundación, fomentando su normalización laboral y social, como en empresas del mercado ordinario, ocupando puestos calificados. La principal misión es servir de trampolín para que la persona con discapacidad pueda llegar a dar el salto a la empresa ordinaria.

Finalmente, en la categoría de Administración Pública, el galardón lo ha recibido el Instituto Aragonés de la Mujer (IAM), por el fomento de las condiciones que posibiliten la igualdad efectiva de ambos sexos y la participación de las mujeres en todos los ámbitos de la vida política, cultural, económica y social. El IAM ha elaborado un protocolo para la prevención y erradicación de la violencia machista en mujeres, trabajando conjuntamente con las entidades de la discapacidad.

El jurado de los Premios Solidarios ONCE Aragón 2018 ha estado formado por Ruth Quintana Sañudo, Ignacio Escanero Martínez, la consejera general de la ONCE, Cristina Arias Serna; el vicepresidente de la Plataforma Tercer Sector en Aragón, Carlos Sauras; la presidenta de CERMI, Marta Valencia; la redactora de Onda Cero, Lourdes Funes; la directora general de Igualdad y Familias del Gobierno de Aragón, Teresa Sevillano; y la consejera territorial de ONCE Aragón, Elena Salaverría.