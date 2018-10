El certamen Tipos trae a Santander una decena de propuestas desde el 15 de septiembre

Publicado 11/09/2018 12:22:15 CET

Con el fin de reconocer el valor del diseño gráfico, se programarán charlas, clases magistrales, un concurso y exposiciones

Santander acogerá del 15 de septiembre al 23 de diciembre la tercera edición del certamen Tipos, que incluirá una decena de actividades en distintos espacios de la ciudad con el objetivo de reconocer el valor del diseño gráfico en el sector cultural.

Dado que cada edición se centra en un área determinada del diseño gráfico, en esta ocasión se pretende destacar su importancia como elemento para atraer nuevos públicos y generar espacios culturales.

Esta edición ha sido presentada hoy en rueda de prensa por la directora general de Cultura del Gobierno de Cantabria, Eva Ranea; la alcaldesa de Santander, Gema Igual; la concejala de Cultura, Miriam Díaz; la directora ejecutiva del Centro Botín, Fátima Sánchez; el responsable de las actividades culturales de Autoridad Portuaria, Carlos Limorti; y el director del proyecto, Javier Gandarillas.

La iniciativa, organizada por Jesús Vázquez Comunicación e IT Consultoría resultó premiada en las ayudas 'Cultura Emprende 2016' de la Fundación Santander Creativa (FSC), y desde entonces se ha integrado en la programación estable de la fundación.

Las actividades de Tipos están pensadas para fomentar y dar impulso a la disciplina profesional del diseño gráfico, y se agrupan en seis ejes: la exposición TDC 63, un concurso para estudiantes, charlas, clases magistrales, premios a la trayectoria profesional y la empresa y la muestra Tipos 18. Como novedad este año, las 'Charlas Tipos' tendrán lugar en el Centro Botín.

PROGRAMA

Aunque el grueso de la programación se desarrollará en noviembre, el certamen abrirá este sábado, 15 de septiembre, con la inauguración de la exposición 'TDC 63', que mostrará en la Biblioteca Central los mejores diseños tipográficos del mundo reconocidos en los premios TDC que otorga la asociación Type Directors Club de Nueva York.

Por otra parte, el concurso comenzará la primera semana de octubre con la presentación y difusión de la convocatoria en los centros formativos. Podrán participar estudiantes de diseño gráfico de Cantabria o matriculados en la región, que tendrán 30 días para presentar sus propuestas.

Este año, tendrán que diseñar un cartel de un evento cultural de cualquier disciplina artística, y los trabajos del ganador y los tres finalistas formará parte de la exposición Tipos 18.

En cuanto a las 'Charlas Tipos', cinco diseñadores de prestigio internacional ofrecerán una jornada de conferencias abiertas a todo tipo de público en el Centro Botín, el 10 de noviembre. Las entradas tendrán un precio de diez euros y se pondrán a la venta mañana en www.centrobotin.org.

Concretamente, los protagonistas serán Alberto Anaut, presidente de PhotoEspaña y director de la revista Matador; Javier Jaén, que ha trabajado en The New York Times y The Washington Post; Marga Meoro, directora de Marketing y desarrollo en el Centro Botín; Mario Eskenazi, Premio Nacional de Diseño en el 2000; y Sonia Sánchez, que ha trabajado en el Museo del Prado, el MoMA y Jot Down Book.

Además, el Premio Nacional de Diseño y Premio Nacional de Ilustración Isidro Ferrer impartirá una clase magistral en noviembre. El precio de la entrada es de 90 euros y hay 15 plazas disponibles, que se pueden reservar en certamentipo.es.

También se otorgarán dos galardones, uno a la trayectoria de un diseñador o estudio de diseño cántabro y otro a la empresa local del sector cultural que mejor aplique el diseño gráfico a su estrategia de comunicación. El acto tendrá lugar durante la inauguración de la muestra Tipos 18, el 23 de noviembre en el Palacete del Embarcadero.

El eje central de esta exposición será la aplicación del diseño gráfico en el sector cultural, y participarán en ella cuatro estudios cántabros: Pizzicato, PorEnde, Marc Sala y Sara Morante, así como los ganadores del concurso.

PROPUESTAS "FÁCILES DE VER"

El director de Tipos ha considerado que las propuestas son "fáciles de ver" y acercan el diseño gráfico a los asistentes, y ha señalado que el objetivo ahora es intentar atraer público de comunidades cercanas para tratar de convertirlo en un certamen nacional, ya que sólo se celebran tres de este tipo en el norte de España, según ha precisado.

Así, la directora general de Cultura ha asegurado que es uno de los eventos "más señalados" del calendario cultural de la región y ha destacado que las dos ediciones anteriores han sumado más de 10.000 personas. Además, ha ensalzado que este ha sido un verano "enormemente cultural" en Cantabria, y ha deseado que esta tendencia se prolongue en otoño.

Por su parte, la alcaldesa ha comentado "el éxito" de este evento y ha destacado la programación de la FSC a pesar de tener "poco personal" y un presupuesto "limitado". En este sentido, ha señalado que Santander es una ciudad "muy activa culturalmente hablando" y que se ha creado una red cultural "muy importante".

Por último, Sánchez ha dicho que el Centro Botín también compartirá su propia experiencia en las charlas, ya que el tema es la importancia del diseño gráfico para atraer gente y desde él se ha apostado "muchísimo" por trabajar su misión y valores a través de esta disciplina.