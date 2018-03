El Obispado no autoriza el espectáculo de La Fura en Santo Toribio, que se traslada a Potes

Actualizado 22/03/2018 13:56:14 CET

'Carmina Burana' se representará en una doble función los días 11 y 12 de mayo

SANTANDER, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Obispado de Santander ha denegado conceder permiso para que la compañía La Fura dels Baus represente el espectáculo 'Carmina Burana' en el aparcamiento del Monasterio de Santo Toribio de Liébana con motivo de la clausura del Año Jubilar Lebaniego.

Esta producción estaba programada en ese espacio para el 14 de abril como "broche de oro" del Año Jubilar pero, ante la negativa de la Diócesis santanderina, se trasladará al recinto de La Serna de Potes y su puesta en escena se hará por partida doble, los días 11 y 12 de mayo, una vez ya concluido el evento religioso.

Los consejeros de Turismo y Cultura del Gobierno de Cantabria, Francisco Martín y Francisco Fernández Mañanes, así lo han dado a conocer este jueves en una rueda de prensa en la que, a pesar de la "inconveniencia", han expresado su respeto a la decisión del Obispado.

Han indicado que desde la Sociedad Año Jubilar Lebaniego y la productora SERA, adjudicataria de la organización de las actividades del cierre del este evento, han realizado un intenso trabajo de negociación con La Fura para poder "cuadrar fechas" y que se pudiese mantener el espectáculo.

Así, han detallado que se intentó que se representase los sábados 28 de abril o 5 de mayo pero tanto los alcaldes lebaniegos como los hosteleros señalaron que, al ser puente, ya había mucha ocupación por lo que, entre todos, se decidió que Carmina Burana se representase los días 11 y 12 de mayo.

Y se hará esta doble función porque, según ha explicado Martín, el aparcamiento del Monasterio de Santo Toribio de Liébana, donde ya se hizo el espectáculo de Jean Michel Jarre por la apertura del Año Jubilar, tiene aforo para casi 4.000 personas y el recinto de La Serna en Potes no, así que se han programado dos sesiones con capacidad para unas 2.200 personas cada una.

Para poder desarrollar la obra en este nuevo espacio, que está ubicado en el centro de la villa de Potes, se montará un carpa de unos 3.000 metros cuadrados y 15 metros de altura, necesaria para la puesta en escena de Carmina Burana, un espectáculo "excepcional" en el que intervienen unas 90 personas.

"YA ESTAMOS ACOSTUMBRADOS" DICEN DESDE LA FURA

En la rueda de prensa, ha intervenido por videoconferencia el miembro fundador de La Fura dels Baus, Carlus Padrissa, que ha asegurado que en la compañía "ya estamos acostumbrados" a situaciones como la ocurrida con el Obispado de Santander y "no hay mal que por bien no venga" porque ahora habrá dos funciones. "No quieres sopa, pues toma ahora dos tazas", ha apostillado.

Padrissa ha cuestionado la decisión de no permitir la representación de 'Carmina Burana' en el aparcamiento del Monasterio porque, ha reivindicado, el espectáculo se ha llevado por "todo el mundo" y está basado en una colección de poemas de los siglos XII y XIII, que se han conservado en un único códice encontrado en 1803 por Johann Christoph von Aretin en la abadía de Benediktbeuern, en Baviera.

El códice recoge un total de 300 poemas, escritos en su mayoría en latín, alemán y francés. En estos poemas se ensalza el placer por vivir y el interés por los placeres terrenales, por el amor carnal y por el goce de la naturaleza, siempre con una mirada crítica y satírica hacia los estamentos sociales y eclesiásticos de la época.

"Cuenta la vida de unos monjes que se dedicaban a orar y a ayunar y, cuando llega el Carnaval, deciden celebrar la fiesta", ha resumido Carlus Padrissa, que ha insistido en defender la obra y ha opinado que la denegación del permiso por parte del Obispado es "por falta de información".

Y es que, ha reiterado, se trata de un espectáculo que, adaptado de la ópera Carmina Burana de Carl Orff compuesta entre 1935 y 1936 y se basada en 24 poemas del códice original, "viene de una obra escrita en latín y en el seno de la propia Iglesia".

Por su parte, el representante de la productora SERA, Lope García, ha señalado en la rueda de prensa que 'Carmina Burana' es un espectáculo "ideal" para clausurar el Año Jubilar y ha considerado una "triste noticia" que el Obispado se haya opuesto a que se represente en el aparcamiento de Santo Toribio.

Esa decisión, ha indicado, "nos ha hecho trabajar mucho" pero ha considerado que "no hay mal que por bien no venga" porque el espectáculo se pondrá en escena y por partida doble y las entradas saldrán a la venta el próximo martes, 27 de marzo, a partir de las 12.00 horas, en la web del Diario Montañés, a precios de entre 32,5 y 52,5 euros.

A pesar de no ceder el Obispado el espacio, García ha mostrado su agradecimiento a la Iglesia "porque sin ella no se podría hacer el Carmina Burana no siquiera en Potes. Ella fue la que conservó desde el siglo XIII en una abadía de Baviera los documentos" en los que se basa el espectáculo que aborda el "amor carnal" del que, ha añadido, "somos fruto tanto yo como el señor que ha decidido esto".

En cualquier caso, ha expresado su "estupor" por el hecho de que el Obispado "dé la espalda a la cultura" y no permita llevar 'Carmina Burana' a ese "espacio maravilloso" junto al Monasterio, pero ha enfatizado que tiene "esperanza" en que las autoridades eclesiásticas de Cantabria "corrijan su actitud o el Papa Francisco la haga corregir" porque esto es "censura"

ACTOS PARA CLAUSURA DEL AÑO JUBILAR

Por otro lado, el director de la Sociedad Año Jubilar Lebaniego, Manuel Bahillo, ha detallado el resto de actos que se han organizado para la clausura del evento los días 21 y 22 de abril tanto en Liébana como en Santander.

El viernes 21, por la mañana, a las 12.00 horas, se entregaran los primeros premios Beato de Liébana al exministro y expresidente del Parlamento Europeo, Josep Borrell, y al cineasta cántabro Manuel Gutiérrez Aragón, y a partir de las 21.00 horas, también en Potes, tendrá lugar el evento denominado 'Apocalipsis Beato', con representaciones teatrales, un pasacalles, un espectáculo de mapping e iluminación y fuegos artificiales.

Mientras que el sábado 22 será una jornada marcadamente religiosa, ya que es el día en el que, a partir de las 11.30 horas, se celebrará un misa y se procederá al cierre de la Puerta del Perdón del Monasterio de Santo Toribio de Liébana y, por tanto, a la clausura del Año Jubilar.

En estas dos jornadas, el Año Jubilar también tendrá su eco en la capital cántabra donde se ha organizado un doble concierto de 'Rulo y la Contrabanda' en el Palacio de Festivales. Se celebrará bajo el título 'Objetos perdidos Rulo y Amigos' y, junto al artista campurriano, subirán al escenario Leiva, Fito, Dani Martín, Nina de Morgan, Pau Donés de Jarabe de Palo y El Drogas, exintegrante de Barricada.

POSIBLE ESPECTÁCULO SOBRE EL BEATO DE LIÉBANA

El miembro fundador de La Fura dels Baus, Carlus Padrissa, ha manifestado que 'Carmina Burana' tiene un "cierto paralelismo" con el Beato de Liébana porque la historia "nace en un códice" como el que él hizo con comentarios sobre el apocalipsis.

"Carmina Burana tiene el conocimiento de la naturaleza y el Beato de Liébana sobre el apocalipsis y del mapamundi, el primero que describió los tres continentes que existían antes de descubrir América", ha dicho.

A su juicio, gracias al Beato en la Edad Media "el saber venía de la Cordillera Cantábrica" y, por ello, la compañía se está planteando en un futuro hacer un espectáculo relacionado con el Beato de Liébana, ha avanzado Padrissa.

A preguntas de la prensa, ha indicado que, aunque aún se trata de algo "un poco utópico y no definido", se trataría de hacer una relación entre el mapamundi del Beato y la primera vuelta al mundo realizada por Magdallanes y El Cano, que celebra su 500 aniversario en 2019.