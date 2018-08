Gobierno C-LM espera con "esperanza" la decisión del Ministerio respecto al posible trasvase de hasta 20 hm3

Publicado 06/08/2018 15:22:50 CET

El Gobierno de Castilla-La Mancha espera con "esperanza" la decisión del Ministerio de Transición Ecológica respecto al posible trasvase de hasta 20 hectómetros cúbicos. "Todos estamos a la espera de ver cuál es la decisión de la ministra Teresa Ribera, y lo estamos esperando con un concepto de esperanza", ha dicho la consejera de Fomento, Agustina García.

Estas manifestaciones las ha realizado durante la visita a la obra de la glorieta de la antigua N-320a (perpendicular a la CM-9326) de Quintanar del Rey (Cuenca), según ha informado la Junta en nota de prensa.

En relación a las esperanzas que tiene el Gobierno regional en este mes de agosto es por el hecho de que "están los pantanos al nivel 3 y que la decisión sea de la ministra y no de la Comisión de Explotación, que tanto nos ha venido perjudicando con sus decisiones, nos hace albergar esperanza", ha sentenciado la consejera.

"Nuestro listón está claro, porque no nos conformamos con que se haya bajado de 38 a 20, en base a ese nivel 3, ya que no ha llovido y nos quedan por delante todavía unos meses complicados y con algunos pueblos ribereños abasteciéndose con camiones cisterna", ha afirmado la consejera. Por eso, ha aseverado, "nuestro criterio no va a cambiar, y es que reivindicamos la necesidad de esta agua para esta Comunidad".

En este sentido, García Élez ha reiterado que "ya nos lo han escuchado a todo el Gobierno de García-Page, nunca nos hemos opuesto a que se haga un trasvase para el abastecimiento humano, eso está garantizado, pero si nos oponemos a que sea para regar unos campos, cuando esa agua también se necesita en nuestra tierra. Ahí vamos a seguir alzando la voz, y es que el Gobierno regional tiene serias esperanzas de que nuestras peticiones sean escuchadas".

Asimismo, ha señalado que "algo está cambiando" en relación con el posicionamiento de las partes afectadas por el trasvase del Tajo-Segura, indicando que "se está viendo movimiento, ahora los regantes de Murcia hablan de poner en marcha desaladoras, incluso con iniciativa privada; eso es que están viendo las orejas al lobo".