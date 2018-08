Latre reconoce haber tenido "sinsabores" como presidente de la Diputación pero prefiere quedarse con lo positivo

Publicado 11/08/2018 10:46:33 CET

GUADALAJARA, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación Provincial de Guadalajara, José Manuel Latre, se ha declarado firme defensor de esta Institución, especialmente importante en provincias como esta, y aunque ha reconocido que ha vivido "momentos delicados y sinsabores" en esta etapa, cree que "este cargo imprime carácter".

Después de tener que asumir la responsabilidad de presidir la Institución provincial casi por sorpresa, al ser la condición 'sine qua non' para que la formación Ciudadanos otorgara su apoyo de investidura al PP, Latre prefiere quedarse con lo positivo y aquí enmarca el hecho de tener unas cuentas saneadas.

Aunque ha apuntado que no se puede llegar a todo siempre, es un defensor de la existencia de esta Institución y mucho más en el caso de Guadalajara. "No cabe la menor duda de que la Diputación de Guadalajara es muy necesaria", ha señalado en una entrevista a Europa Press, convencido de que en el caso de muchos pueblos pequeños, si no fuera por este organismo "habría un vacío total".

Ha asegurado que durante el tiempo que lleva al frente de la Diputación siempre ha intentado "buscar el consenso" aun sabiendo que cuando se entra en el debate político cada uno defiende lo suyo, admitiendo igualmente que en el "trato en corto" tampoco son igual las relaciones.

En todo caso, lo que tiene claro el presidente es que, aunque a veces se quiera acometer tareas que entiende son las idóneas y para ello se busque el consenso, "al final las decisiones vienen marcadas por los resultados obtenidos, por la composición de la Diputación".

Ha admitido que quedan cosas por hacer para ayudar a los pueblos de la provincia, especialmente a los que tienen menos recursos, pero ha dicho que, en líneas generales, se siente bastante satisfecho porque ha intentado que la Diputación "tuviera el sentido que realmente debe tener, el de atender a los pueblos de la provincia y especialmente a los más pequeños".

No se plantea ahora mismo su futuro en la política, entre otras cosas porque como él mismo ha manifestado "todo da muchas vueltas y sería hacer castillos en el aire". Asumió esta responsabilidad de manera sorpresiva y no quiere hacer pronósticos ni sobre ello, ni sobre su continuidad como alcalde de Sigüenza.

La despoblación de los pueblos le preocupa enormemente, considerando que "es un tema muy serio y delicado, complicado de solucionar; no es algo para colgarse medallas", tras aludir a la importancia de que todas las administraciones trabajen juntas en una lucha para la que desde Diputación se trabaja con distintas iniciativas.

"Tenemos que hacer todo lo que podamos y más, pero ni con ello hay garantía de éxito", ha manifestado, tras hacer referencia a algunas de las medidas en las que se trabaja desde la Corporación Provincial como es el apoyo económico para la implantación de tiendas de comestibles inicialmente y hoy también para bares o centros sociales.

En todo caso, aunque ha incidido en que no existen soluciones milagrosas, desde la Diputación se priorizan los pueblos menos poblados con el fin de que fijen población.

UN MILLÓN PARA UN PLAN DE EMPLEO DE APOYO AL AUTÓNOMO EMPRENDEDOR

Otra forma de luchar contra la despoblación es el apoyo que se otorga a la promoción de las fiestas tradicionales y eventos culturales o a la potenciación de deporte, y ha anunciado que se van a destinar cerca de un millón de euros a promocionar el empleo también en la provincia mediante el apoyo a los autónomos emprendedores que contraten a algún trabajador. También se va a priorizar que estos puestos se creen en el medio rural.

"Queremos potenciar el asentamiento de población en el medio rural", ha dicho tras anunciar que está a punto de salir la convocatoria.

Y para ello disponen de cerca de un millón de euros que al presidente le gustaría que se agotara.

PLAN DE CARRETERAS, TURISMO Y APOYO A LOS PEQUEÑOS PUEBLOS

Sobre las medidas de las que se siente más orgulloso, el presidente ha aludido a la finalización del Plan de Carreteras iniciado con anterioridad a su mandato, el fomento del turismo, la cultura y las tradiciones y, al mismo nivel, el apoyo "cotidiano" a los pueblos a través de los Centros Comarcales.

En cuanto a la red provincial de carreteras ha matizado que, en general, la ciudadanía "está muy satisfecha" del estado de las vías de competencia provincial, algo en lo que van a seguir apostando con la realización de obras que han quedado fuera del plan como es el caso de algunos accesos.

Sobre el trabajo que se hace para contribuir a potenciar el turismo, se ha referido al Viaje a la Alcarria, el apoyo otorgado al Geoparque de Molina de Aragón-Alto Tajo, la potenciación del Centro de Interpretación de Torija o más recientemente al trabajo realizado para potenciar la Ruta del Cid.

Ha avanzado que ya ha mantenido varias reuniones con los presidentes de las diputaciones de Ávila y Segovia para seguir sumando esfuerzos a los ya realizados para promocionar la cultura y el turismo y para realizar intercambio de documentaciones y exposiciones, en referencia concreta a la figura de Camilo José Cela.

Latre se han emplazado a hablar de ello para después de verano y no ha descartado también hacerlo en un futuro con Madrid, como ya se ha hecho con Galicia, de donde era el Nobel Camilo José Cela, asentado durante un largo tiempo en el provincia alcarreña.

Para Latre es fundamental aunar voluntades sin tener en cuenta los colores políticos a la hora de poner en marcha proyectos como el que se ha emprendido con respecto al Viaje a la Alcarria con motivo del centenario de la obra.

Y además, con la intención de seguir apostando por la cultura y el turismo, han entrado en contacto con Google para, a través del portal mensaje Literatura, que figure información referida a este campo sobre la provincia y así llegar a miles de personas, así como traducciones de textos.

Para el presidente, el apoyo a la cultura y las tradiciones es vital, especialmente en el ámbito del medio rural porque "es ahí sobre todo donde debemos estar", reconociendo que ese apoyo también se empieza a notar en el crecimiento de casas rurales.

Respecto al papel que juegan los Centros Comarcales, a su juicio es "esencial" teniendo en cuenta que a través de ellos se arreglan pequeñas averías en pueblos, donde la Institución trabaja también para mejorar la eficiencia energética o, ahora, en hacerles llegar la administración electrónica.

Y en este camino, para el máximo mandatario de la Corporación provincial tiene un valor especial el trabajo "desinteresado" que realizan muchos alcaldes y concejales de pequeños municipios.

En cuanto a la propuesta planteada desde la Dirección de la Real Fábrica de Tapices y acogida por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, para la creación de una ruta de tapices que vaya de Toledo a Pastrana y de aquí a Sigüenza, el también alcalde de la ciudad del Doncel ha mostrado su agrado por "todo lo que sea bueno para potenciar que la gente nos conozca".

La idea de acoger esa ruta y el guante lanzado por García-Page para que la Real Fábrica de Tapices pueda llegar a la provincia le parece "fenomenal", pero se ha quejado de que, ante ciertas cuestiones o anuncios del presidente regional como la llegada a Sigüenza de una exposición el próximo año "a la que aún no ha puesto nombre", no se le informe o se haga casi de refilón.

UNA ADMINISTRACIÓN SANEADA

Por último, con respecto a las cuentas de la Corporación, ha dicho que, si bien en el 2011, cuando entró el Partido Popular, la deuda superaba el 166%, actualmente "es cero" y hay "una administración saneada".

"Ahora miramos más esos gastos que antes entendíamos que, tal vez, se pasaban por alto", ha señalado el presidente, a la par que ha anunciado su intención de intentar aprobar el presupuesto de la Institución para el próximo año ante de que finalice el actual.