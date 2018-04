El lunes se firmará el contrato para iniciar las obras del segundo Centro de Salud de Azuqueca

Actualizado 13/04/2018 12:57:34 CET

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado este viernes en Guadalajara que el próximo lunes 16 de abril se firmará el contrato para la puesta en marcha de la obra del segundo centro de salud de Azuqueca de Henares.

Una obra que, según ha matizado, no sólo se paró en su momento sino que se quería "devolver al Estado" el edificio, y ha incidido en que tras retomarse, en pocas semanas, espera que a lo largo del mes de mayo "se más que visible".

El presidente ha hecho una leve referencia a las obras del Hospital Universitario de Guadalajara y en este sentido ha asegurado que "van en muy buena dirección", confiado en que responda a las expectativas que tienen los ciudadanos, según ha expresado en la inauguración de las nuevas instalaciones del Centro de Referencia Nacional (CRN) de las familias profesionales de energía eléctrica, agua y gas.

De otro lado, el máximo responsable de la región ha hecho también referencia a las listas de espera del mes de marzo, conocidas este viernes, asegurando que han "conseguido ya dejar la lista como estaba en el 2008, antes de la crisis", ha señalado.

Según García-Page, ya van diez meses "continuados" con una bajada que se sitúa por debajo de los 100.000 pacientes, un dato que en su opinión supone un "esfuerzo".

En este sentido, ha dicho que si el Gobierno tuviera su único interés en que no hubiera listas de espera no se les hubiera ocurrido por ejemplo convocar a 500.000 hombres para la prevención del cáncer de colon para saturar los hospitales, pero "nosotros no estamos obsesionados con las listas de espera", ha argumentado.