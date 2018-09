PSOE: PP es "experto en fabricar 'fake news', a lo Donald Trump" con las listas de espera

Publicado 17/09/2018 13:21:27 CET

TOLEDO, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado socialista Miguel González ha acusado al Grupo Parlamentario Popular, tras afirmar que el Gobierno regional ha borrado pacientes en listas de espera, de ser un "experto en fabricar 'fake news', de crear noticias falsas a lo Donald Trump".

Así ha reaccionado González después de que el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Francisco Cañizares, haya manifestado que si este supuesto borrado de pacientes se debe a un error informático, el Gobierno regional lo debe subsanar cuanto antes.

Sin entrar en detalles sobre la columna de espera de más de 180 días, a la que se refiere el PP y en la que aparecen cero pacientes en agosto, el diputado socialista ha explicado que si existe una disminución en la lista de espera es algo "normal" porque se realiza una inversión mayor o se contrata a más profesionales sanitarios en verano.

"Tiene lógica, a más inversión, mejor calidad en la asistencia publica", ha defendido González, que tampoco ha entrado a valorar la comisión de investigación que solicita el PP para aclarar el supuesto borrado de pacientes.

"Si algo hay que investigar son esas privatizaciones cuando gobernaban y a quiénes le interesaban", ha afirmado el diputado socialista, destacando que en el Portal de Transparencia de la Junta se publican los datos mes a mes.

PP Y CEBOLLA

Sobre los candidatos a liderar el PP, el diputado socialista ha señalado que no hay "regeneración" y representan "una continuidad del cospedalismo, un postcospedalismo", una "sucesión de proyectos que los castellano-manchegos no querían hace tres años" y "nada de renovación como le pide le votante de derechas".

De otra parte, ha pedido al PP que "no embarre" con la riada de Cebolla pues el municipio solicitó ayuda a la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) cuando gobernaba Mariano Rajoy y su gobierno "no hizo nada". "No solo hay que acordarse de Santa Bárbara cuando truena", ha afirmado González.