Sindicatos rechazan la propuesta de Junta para aplicar el acuerdo estatal del empleo público

Actualizado 19/09/2018 20:54:29 CET

CCOO advierte que si no se recupera pondrá en marcha movilizaciones

TOLEDO, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO, CSIF, UGT y STAS han rechazado en la Mesa General de Negociación de la Función Pública la propuesta del Gobierno de Castilla-La Mancha para trasladar a la Administración autonómica el Acuerdo estatal para la Mejora del Empleo Público y las Condiciones de Trabajo.

Los sindicatos consideran que el Ejecutivo castellano-manchego "no ha venido a negociar, sino a imponer una propuesta nefasta, muy lejos de nuestras expectativas"; contra la que han votado todos los representantes de los trabajadores de la Junta salvo los negociadores de la FSES, que se han abstenido, según ha informado CCOO en nota de prensa.

"La Mesa General más trascendental de la legislatura se cierra con un rotundo fracaso tras dos días de reunión. El Gobierno y los sindicatos debíamos aprovechar el acuerdo estatal para poner la guinda de una legislatura que siempre tuvo como objetivo revertir los recortes impuestos por el Gobierno anterior y recuperar los derechos desarbolados por Cospedal. Pero la Administración no ha querido negociar ninguna sola de nuestras propuestas"

A juicio de CCOO, ha planteado una propuesta "inaceptable para descafeinar los contenidos del acuerdo estatal; ha bloqueado cualquier posibilidad de acuerdo en el ámbito de Castilla-La Mancha y ha cerrado la mesa de negociación". "Y ahora CCOO hará lo que siempre hace cuando se bloquea una negociación: desbloquearla en la calle", ha anunciado la secretaria general de la FSC y coordinadora de las tres federaciones del Área Pública de CCOO-CLM, Lola Cachero.

Por su parte, el responsable del sector Autonómico de CCOO-FSC de CLM, Ramón González, ha explicado que, en materia de jornada, "el Gobierno se ha limitado a plantear la vuelta a las 35 horas en enero, como ya prometió Page", añadiendo que "no ha querido ni hablar de adelantar la implantación, como ya han hecho otras comunidades autónomas; y hasta se ha negado a establecer garantías jurídicas suficientes que nos permita asegurarnos de que, aunque sea en enero, realmente va a salir adelante". "Teniendo en cuenta los antecedentes con los que contamos, este punto era importante", ha afirmado González.

Además, "tampoco han querido abordar ninguna referencia a la jornada continuada, incluida también en el acuerdo estatal", asegura el sindicalista.

SALARIOS

En materia salarial, según CCOO, el Gobierno regional "ha ofrecido el aumento mínimo para 2018 que tiene que aplicar sí o sí; las subidas que son obligatorias: un 1,5% desde el 1 de enero de 2018 y un 0,25% más desde el 1 de julio. Se ha negado a hablar de cualquier otra mejora, y tampoco ha querido abordar los otros dos años de vigencia del acuerdo estatal".

"También se ha negado a introducir el 0,2% de fondos adicionales para mejorar las condiciones de los empleados públicos; que en el ámbito de personal funcionario sería suficiente para hacer efectiva la creación del grupo B y para abordar otras situaciones de discriminación. No podemos renunciar a la posibilidad de aprovechar la oportunidad que nos brinda el Acuerdo Estatal de utilizar estos fondos."

Tampoco, según CCOO, el Ejecutivo regional "no ha querido incluir, ni siquiera parcialmente, el Plan de Acción Social". "Podemos entender que no se recupere de una vez, pero el Plan de Acción Social hay que recuperarlo, aunque sea de forma paulatina". Asimismo, se quejan del

Plan de Igualdad, "cuatro años reclamándolo y todavía no hay un diagnóstico" y del complemento por incapacidad temporal, que "hay que recuperarlo al 100% y muchos territorios que ya han recuperado".

El Gobierno regional, continua el sindicato, tampoco ha atendido las propuestas de CCOO sobre la de la carrera profesional en el Sescam, "a la negociación de una recuperación paulatina, por tramos y/o por periodos de tiempo", negándose "a abordarlo", sin siquiera aceptar "asumir el reconocimiento administrativo".

Igualmente, el Gobierno ha "rechazado incluir en su propuesta de Acuerdo General la reducción del porcentaje de horas lectivas en la jornada laboral del colectivo de docentes"; una medida que CCOO considera imprescindible para recuperar la calidad de la enseñanza en la educación pública.

"Nos parece decepcionante. Han tirado por la borda el esfuerzo de negociación y acuerdo que había caracterizado la legislatura. No renunciamos a recuperarlo. Dadas las circunstancias, hemos tenido que votar en contra de un Acuerdo General claramente insuficiente y estamos en disposición de poner en marcha toda nuestra maquinaria para movilizarnos y tratar de restablecer el diálogo, para reemprender una negociación real de un Acuerdo General y no quedarnos nuevamente en la cola de la recuperación de derechos", ha advertido CCOO.

CSIF

De su lado, CSIF ha decidido no firmar el borrador del Acuerdo de la Mesa General de los Empleados Públicos al considerar que siguen "sin alcanzarse unos mínimos imprescindibles para acabar con los recortes de derechos y pérdidas salariales de las últimas legislaturas".

CSIF valora los esfuerzos del Gobierno de Castilla-La Mancha, sobre todo en la firma del II Plan Concilia firmado el pasado mes de junio, pero considera que el Ejecutivo que preside Emiliano García-Page no puede limitarse a realizar "guiños" a sus empleados públicos, sobre todo teniendo en cuenta "los enormes avances que se producen en otras comunidades autónomas".

"Castilla-La Mancha no puede quedarse atrás ni convertirse en una región de segunda fila en la función pública", ha expresado el sindicato en un comunicado.