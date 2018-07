El Festival Sónar recibe a los británicos Gorillaz la noche de este viernes

Publicado 15/06/2018 4:25:21 CET

Ólafur Arnalds, Alva Noto, Diplo y Black Coffee, protagonistas del Sónar de Día

BARCELONA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Festival Sónar, que se celebra en el recinto de Montjuïc de Fira Barcelona, espera recibir este viernes a la banda británica Gorillaz, creada por el músico Damon Albarn y el artista Jamie Hewlett, que presentará por primera vez en España su nuevo espectáculo tras su visita hace cinco años.

La actuación de la banda supondrá su estreno en Barcelona, donde interpretarán canciones inéditas de su inminente nuevo álbum, 'The Now Now', que se publicará el 29 de junio, y estarán acompañados de invitados sorpresa, cuya identidad se desvelará en el último momento.

El segundo invitado estrella de la noche será el regreso del artista transversal Diplo con un espectáculo a base de house, nuevos ritmos digitales y beats de todo el mundo; a la vez que el británico Bonobo escarbará entre los límites del downtempo.

Los alemanes Modeselektor dj set volverán a llevar su electrónica al festival tras tomarse un descanso; la también germánica Helena Hauff, que en su set conjugará música de tradición industrial, acid de la vieja y la nueva escuela, electronic body music, darkwave, minimal wave y electro, y el británico Wiley reivindicará su papel como padrino del grime.

La madrugada será patrimonio del tándem de tecnho y house Miss Kittin & Kim Ann Foxman, en un mano a mano que viajará al house de Nueva York, a la disco music de todas las épocas, al techno de filiación queer y básicamente a cualquier sonido apto para el dancefloor que desprenda altas dosis de placer, peligro y oscuridad, mientras que el británico Dj Harvey volverá al festival imprimiendo flow en sus platos.

Entre los españoles que reinarán en la oscuridad estarán el defensor del pop urbano Alizzz; la gallega afincada en Barcelona Alicia Carrera con elodías lentas, sonidos cósmicos, ritmos tribales e influencias del house, y el dj barcelonés Angel Molina con sus mundos desafiantes y oscuros.

SÓNAR DE DÍA

Mucho antes de que esto suceda, el Sónar de Día tendrá al islandés Ólafur Arnalds, que visitó el festival hace dos años y regresará con su nuevo disco en plena gestación ofreciendo su habitual viaje entre bandas sonoras, música clásica, pop y electrónica, dominando por igual cuerdas, pianos y sintetizadores; los espectadores también esperan la sonoridad de dance global, soulful house y afro funk del dj sudafricano Black Coffee.

El explorador sonoro Alva Noto enseñará su nuevo proyecto 'Unieqav' en el Sónar de Día trabajando con el sonido y la luz reduciéndolos a su mínima expresión para sacarles el máximo partido posible; mientras que la trompetista y compositora británica Emma-Jean Thackray propondrá una fusión de metales, ritmos y voces con un ensemble de cuatro músicos, Walrus.

Los holandeses Suzanne Kraft y Jonny Nash, amigos y colaboradores habituales, se juntarán de nuevo para ofrecer su contemplativa aproximación a la música ambient; el dúo ruso-americano Decisive Pink mostrarán el resultado de su conexión artística en 2014, y la productora, compositora y dj inglesa Sophie, acostumbrada a derribar fronteras, presentará su aproximación al sonido del pop de hoy.

Entre el talento local destacarán esta jornada Henry Saiz & Band con su techno minimal y progresivo; Rosalía con su disco junto a El Guincho 'El Mal Querer'; Refree en su proyecto con el realizador Isaki Lacuesta, y el canario Maikel de La Calle con su toque personal.