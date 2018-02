Rajoy critica que se promuevan debates "sobre lenguas" en educación en lugar de invertir en digitalización

Actualizado 17/02/2018 14:32:32 CET

Garantiza que Internet llegará a todos los pueblos de España "por pequeños que sean"

ALICANTE, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha defendido este sábado que el trabajo del futuro está en la económica digital, por lo que ha apostado por promover la digitalización del modelo productivo. Para ello, ve necesario reforzar el sistema educativo con "nuevas competencias digitales", en lugar de promover debates "sobre las lenguas".

En una convención de emprendedores en Elche (Alicante), Rajoy ha manifestado: "Es verdaderamente increíble, atenta contra el progreso y supone situarse en el peor pasado el estar haciendo debates sobre las lenguas imponiendo a la gente lo que no quiere que se le imponga".

Ante ello, el jefe del Ejecutivo ha apostado por "dedicar los recursos en educación a la revolución digital que se están produciendo en todo el mundo y en lugar de capacitar a los jóvenes".

Ha sostenido que esa debe ser la "política educativa hoy" y ha afirmado que la "clave" son los 475.000 puestos de trabajo generados en el último año. "Es el futuro imparable, que no lo va a parar nadie. Y conviene, cuando estas cosas se producen, colocarse al principio de todo", porque de lo contrario se situarán "otros" y habrá "problemas".

Por otro lado, Rajoy ha asegurado en el encuentro en Elche que se han tomado medidas desde el Gobierno para garantizar que Internet llegue a todos los pueblos de España "por pequeños que sean" y ha enfatizado que en implementación de fibra óptica España es el tercer país del mundo.

Ha resaltado además que se ha aprobado un plan nacional para formación de trabajadores en competencias digitales porque hay que "actualizarse y formarse" en competencias digitales, así como un programa de pymes para apoyar en la transformación de empresas.

Bajo el mismo prisma, ha subrayado que el Gobierno regulará la fiscalidad para los entornos digitales, de modo que se pagará impuestos en España "sea donde sea su domicilio" y por las actividades y beneficios que se reciben en España "y no en Luxemburgo".

PRIMERO EL EMPLEO Y LUEGO "TODO LO DEMÁS"

Mariano Rajoy ha sostenido que la "primera prioridad" es la creación de empleo "y a partir de ahí todo lo demás". Por ello, dicho que la recuperación económica se ha producido por quienes mantuvieron sus negocios abiertos en los momentos de crisis.

Se ha retrotraído así al inicio de su primera legislatura, cuando "muchos" decían que España debía pedir el rescate: "No lo hicimos y con la ayuda de mucha gente resistimos. Y España no fue rescatada y aseguramos el Estado del Bienestar, y estamos creciendo por encima de Francia, Alemania e Italia".

Por todo ello, ha alegado que las pequeñas y medianas empresas tienen el reconocimiento del gobierno, porque son "motor de oportunidades y empleo" y están formadas por personas que "lo han dado todo para que este país saliera adelante".

El presidente del Gobierno ha mantenido que los puestos "no caen del cielo" si no que "caen porque hay gente que trabaja". Ha enfatizado que las pymes representan el 99 por ciento del tejido empresarial español, el 62% de lo que se produce y el 73% del empleo que se crea. "Las pymes y los autónomos no son números, son personas y representan valores; el PP comparte esos valores, la perseverancia, el compromiso de la mejora diaria", ha dicho.