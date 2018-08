Pedrosa: "A mi yo del pasado le diría que cada momento es único y que lo exprima"

Actualizado 24/07/2018 16:23:08 CET

El piloto español de MotoGP Dani Pedrosa (Repsol Honda) ha echado la vista atrás para recordar que "cada momento es único" y que debe ser exprimido al máximo, a pesar de "algunos miedos que vives con la moto", ya que se debe mirar adelante y confiar en las nuevas "ideas y proyectos en mente" de cara al futuro.

"A mi yo del pasado le diría que cada momento es único, no se repite, y que exprima al máximo ese momento, que no piense en hacerlo mejor la próxima vez. Si ahora lo puedes hacer mejor, hazlo", afirmó el tricampeón mundial en una curiosa entrevista que se realiza a sí mismo y facilitada por su equipo.

"Me han preguntado si alguna vez tengo miedo cuando piloto, pero la pregunta nunca ha sido cómo se hace para superar ese miedo. En varias ocasiones no he confesado algunos temores que vives en la competición, en parte para intentar protegerme, para evitar lo que supone que la gente lo sepa", confesó.

Dani Pedrosa, que anunció su retirada para final de temporada, tiene "ideas y proyectos en mente de cara al futuro", pero de momento "no hay nada puesto en marcha". Además, el piloto de 32 años, nota, tras toda una vida dedicada al motociclismo, que su deporte "ha cambiado mucho", ya que antes "con las motos de dos tiempos era más fácil ver las cualidades de un piloto que ahora con las de cuatro tiempos".

Para el de Sabadell también existen diferencias con las nuevas generaciones de pilotos, porque ahora los jóvenes tienen una formación más multidisciplinar que antes, cuando lo importante era sólo correr en moto.

"Ahora veo que el piloto joven tiene mucha más dinámica en cuanto a eventos, a su encuentro con los aficionados, a publicar en las redes sociales... Mientras antes era una cosa externa que hacías después de correr, porque lo importante era sólo correr en moto", concluyó.