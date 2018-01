Iñarritu (EH Bildu) advierte de que el Estado puede hacer, "de nuevo, el ridículo", si activa la euroorden

Publicado 22/01/2018 9:23:22 CET

Espera que Puigdemont pueda ser investido, pero advierte de que "hay un principio primordial por encima" de él, "que es Cataluña"

BILBAO, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El senador de EH Bildu Jon Iñarritu ha advertido de que el Estado puede hacer, "de nuevo, el ridículo" ante la comunidad internacional, si reactiva la orden europea de detención contra el expresident de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, que ha viajado este lunes a Copenhague (Dinamarca). Además, espera que Puigdemont pueda ser investido como máximo representante del Govern, pero advierte de que "hay un principio primordial por encima" de él, "que es Cataluña".

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Iñarritu ha afirmado que "ha llegado el momento de buscar soluciones políticas, tanto a la situación en la que se encuentran varios de los cargos públicos que fueron elegidos en las últimas elecciones, como ya más globalmente al problema territorial que sigue encima de la mesa en Cataluña tras esa gran operación de Estado del 1 de octubre y el 155".

A su juicio, "uno de los problemas desde el inicio fue darle una vertiente judicial e incluso policial a un problema meramente político". "En lo que tiene que ver con la euroorden, ya el Estado español, el Poder Judicial, tuvo que echarse para atrás respecto a las euroórdenes que había presentado en Bélgica por no entrar dentro de los 32 supuestos en los que está recogida la euroorden, por lo que al empezar de nuevo en este aspecto, el Estado podría hacer, una vez más, el ridículo ante la comunidad internacional", ha explicado.

INVESTIDURA

El representante de la coalición soberanista confía, asimismo, en que Carles Puigdemont puede ser investido como president, pero "también es verdad que la situación de anormalidad que se vive en Cataluña y en el Estado, le puede hacer olvidar el principio de realidad".

"Si en el último momento Puigdemont decidiera no venir o no pudiera venir al Estado a tomar posesión por tener esa amenaza de prisión sobre él, ayer mismo escuchaba a representantes catalanes de esa gran mayoría que salió vencedora de las elecciones del 21 de diciembre diciendo que no sería ningún obstáculo porque hay un principio primordial por encima de Carles Puigdemont, que es Cataluña", ha indicado.

Por ello, espera que los catalanes "tomen otra medida en caso de que Puigdemont no pueda ser elegido" como máximo representante del Govern. A su juicio, el Ejecutivo del PP "ha cogido gusto al instrumento represor" del 155, pero sí tiene "preocupación por la imagen que ha dado el Estado" tras el 1 de octubre.