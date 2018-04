Unas 2.500 personas salen a la calle en Cáceres para decir "No a la mina" de Valdeflores

Actualizado 14/04/2018 19:53:57 CET

CÁCERES, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Unas 2.500 personas --3.000 según fuentes de la organización y 2.200 según la Policía Local--, se han manifestado este sábado en Cáceres convocadas por la Plataforma Salvemos la Montaña en contra del proyecto de construcción de una mina de litio a cielo abierto por la empresa Tecnología Extremeña del Litio (TEL) en la cercana Sierra de la Mosca.

"No a la mina en la Montaña de Cáceres" es el lema de la pancarta ubicada en la cabecera de la manifestación, acompañada por cánticos como 'No a la mina, la mina contamina' o 'Que no nos engañen, salvemos la montaña', todo ello al ritmo de una batucada de la agrupación local Santuka de Fuego.

Al inicio del recorrido un grupo de adultos y niños, vestidos de blanco y ataviados con plantas de romero, lavanda y otras especies autóctonas, han realizado una 'performance' titulada 'El alma de Valdeflores' con la que han querido representar simbólicamente el alma natural y la vida de La sierra de la Mosca, de Valdeflores, donde está proyectada esta explotación, así como de su aire, sus rocas, su tierra, sus aguas, sus animales y sus personas.

La actriz Maruchi León ha explicado el simbolismo de esta pequeña representación al término de la manifestación en la Plaza Mayor, donde ha leído un manifiesto, que ha dado paso a sucesivos comunicados con los que la Plataforma ha querido informar a la ciudadanía sobre el proyecto.

Entre los asistentes se encontraban varios concejales tanto de CACeresTU como del PSOE, así como un nutrido grupo de vecinos de Valencia de Alcántara que han sumado sus voces contra el proyecto cacereño al igual que se oponen a otro cercano a la frontera con Portugal.

PIDEN A LA JUNTA QUE DIGA "NO A LA MINA"

El portavoz de la plataforma Santiago Márquez ha declarado que el objetivo de esta convocatoria no es otro que el de mostrar su apoyo al Ayuntamiento de Cáceres en su posicionamiento en contra de la mina, y al mismo tiempo para trasladarle a la Junta de Extremadura que haga "lo mismo" y que diga "no a la mina", de tal forma que pare el proceso de tramitación de la explotación que actualmente está en marcha.

Preguntado por el próximo debate en el Pleno municipal de la no modificación del Plan General, desde la plataforma comparten que de esta forma el proyecto entrará en una "vía muerta" desde el punto de vista administrativo, pero advierten que ello se produce a nivel local y no autonómico, por lo que "hay que seguir luchando hasta que la Junta dictamine no se va a seguir con el proyecto de la mina".

Entre los factores por los que el colectivo se opone a este proyecto, Márquez ha señalado que en primer lugar está la cercanía a Cáceres. "Está muy cerca de la ciudad", ha exclamado, en referencia a que se encuentra a apenas un kilómetro de algunas urbanizaciones; también se ha referido a los inconvenientes que conlleva cualquier explotación minera a cielo abierto, entre las que ha citado "explosiones, ruidos, contaminación de aguas, aire".

"En cualquier otro sitio alejado, sería viable siempre que se estudiase, pero al lado de una ciudad no puede hacerse una mina a cielo abierto", ha señalado.

Cabe recordar que pese a la oposición del ayuntamiento sigue tramitándose ante la Junta de Extremadura el permiso de explotación minera, la autorización ambiental unificada y un nuevo permiso de investigación.

Otros de los motivos del rechazo al proyecto se refieren a una pérdida de la calidad de vida y de la salud; que consideran que no se cumplirán las expectativas de creación de empleo de los promotores; el derroche y contaminación del agua, entre otras.