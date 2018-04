CCOO y UGT convocan una manifestación este domingo en Badajoz para reclamar un sistema público de pensiones "digno"

Publicado 11/04/2018 12:20:34 CET

MÉRIDA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO y UGT de Extremadura han convocado para este domingo, 15 de abril, una manifestación que concluirá a las puertas de la Delegación del Gobierno en Badajoz para defender y reivindicar un sistema público de pensiones "digno".

Así lo han avanzado este miércoles en rueda de prensa en Mérida la secretaria general de UGT Extremadura, Patrocinio Sánchez, y la secretaria de general de CCOO en la región, Encarna Chacón, quién ha explicado que se trata de una movilización a nivel nacional y que en la capital pacense partirá a las 12,00 horas desde la Plaza de España y finalizará frente a la Delegación del Gobierno.

En este sentido, la secretaria general de CCOO Extremadura, Encarna Chacón, ha explicado que se trata de una iniciativa conjunta de ambos sindicatos y "una acción más" de las que "se iniciaron en septiembre en toda España", cuyo objetivo es reclamar el "aumento de las pensiones", tras lo que ha añadido que "cada vez es más necesario dignificar las pensiones" a nivel nacional y dialogar sobre el Pacto de Toledo.

Así, la secretaria general de CCOO Extremadura ha sostenido que el objetivo de estas movilizaciones es la "supresión de la reforma laboral" del Gobierno del Partido Popular", que "está poniendo en riesgo el futuro de las pensiones y el empobrecimiento de las actuales", así como que se retomen las negociaciones dentro del Pacto de Toledo, tras lo que ha asegurado que estas manifestaciones "no pararán" hasta que se consigan estos objetivos.

"La intención última del Gobierno es priorizar los planes privados de pensiones y, en cierto modo, ir deteriorando el sistema público de pensiones", ha continuado Encarna Chacón, tras lo que ha reiterado que "esta lucha va a continuar" hasta que se consiga "ese equilibrio entre ingresos y gastos que permita el sostenimiento de las pensiones".

"SEGUIR ENDEUDANDO A LA SEGURIDAD SOCIAL"

Asimismo, Chacón ha explicado que CCOO tienen una serie de propuestas que "rondarían en torno a los 70.000.000 de euros" para ingresar dinero en las arcas públicas con el fin de mantener las pensiones, como serían el "destope de las pensiones máximas", recuperar empleo e incrementar los salarios y que el Gobierno asumiera el gasto del Ministerio de Empleo y "no seguir endeudando a la Seguridad Social".

Por otro lado, la secretaria general de CCOO Extremadura ha sostenido que el Gobierno central "miente cuando dice que el 70 por ciento de los pensionistas van a recuperar poder adquisitivo", puesto que esto, bajo su opinión, "es falso" puesto que "solo" las personas que reciben pensiones "mínimas van a recuperar poder adquisitivo", que serían "la mitad de los pensionistas" en la región, mientras que "el resto no".

"Las pensiones mínimas en el resto de España solo son el 25 por ciento, mientras en nuestra comunidad es el 50 por ciento", ha continuado Chacón, tras lo que ha explicado que esta situación pone de manifiesto "el empobrecimiento" que hay en Extremadura "con las pensiones actuales".

En esta misma línea, la secretaria general de CCOO en Extremadura ha hecho un llamamiento "tanto a los pensionistas de hoy como a los de mañana" para que participen en estas movilizaciones y "digan basta ya de poner en riesgo el futuro de las pensiones" pues se trata de un "problema que afecta a todos antes o después".

Por su parte, la secretaria general de UGT Extremadura, Patrocinio Sánchez, ha señalado que la subida de las pensiones "auspiciadas por los Presupuestos del Estado del Partido Popular y Ciudadanos" es "absolutamente insuficiente", por lo que ha insistido en que "las movilizaciones continuarán" en este sentido.

"DESMOVILIZAR A LA SOCIEDAD"

Asimismo, Patrocinio Sánchez ha destacado que "parece" que las anteriores movilizaciones llevadas a cabo por los sindicatos "despertaron un pequeño interés por parte del Gobierno que ha intentado cambiar algunas cuestiones" en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado, tras lo que ha criticado que se trata de un "engaño con fines electoralistas" por parte del Gobierno central, que "intenta desmovilizar a la sociedad".

"El sistema público de pensiones se constituyó como un sistema social, solidario y como principal fuente de nuestro estado del bienestar, pero ahora el Gobierno lo que pretende es darnos gato por liebre e intenta dividir a los pensionistas enfrentando a unos con otros", ha reiterado Sánchez.

En esta misma línea, Patrocinio Sánchez ha sostenido que el mantenimiento del sistema público de pensiones "no es un problema de dinero", "sino un problema de voluntad política", que "no existe ni en el Gobierno ni en los partidos que parece ser que van a aprobar los Presupuestos del Estado".

Por ello, ha continuado, desde UGT llevan "muchos años" pidiendo que la revalorización anual de las pensiones "vaya en consonancia con el IPC", así como la derogación de la reforma de las pensiones de 2013, ya que "no se puede permitir que los pensionistas pierdan más poder adquisitivo", tras lo que ha lamentado que "de seguir así" los 9 millones de pensionistas que hay en España "podrían llegar a ser 15 millones".

Por otra parte, la secretaria general de UGT en Extremadura ha criticado que es "intolerable" que la OCDE "diga que la revalorización mínima de las pensiones debe ser la de los precios", es decir, "superior al 1,6" y sin embargo, "aquí se ha decidido subir un 0,25, o lo que es lo mismo, 1,60 euros al mes", tras lo que ha considerado que los Presupuesto Generales del Estado de 2018 "ningunean una vez más a los pensionistas".

En esta misma línea, Patrocinio Sánchez ha criticado que el Gobierno y Ciudadanos "han pactado medidas cortoplacistas y con fines electoralistas" en relación a las pensiones y que "están lejos" de lo que han propuesto los agentes sociales, por lo que ha insistido en que el problema de los ingresos "hay que solucionarlo" puesto que "no es de recibo que las pensiones se hagan con cargo a la Seguridad Social" y "no a los PGE".

Finalmente, la secretaria general de UGT en la región ha realizado también un llamamiento a toda la ciudadanía extremeña a que asista a las movilizaciones previstas y "en particular" a los pensionistas "para que el Gobierno entienda que las medidas cortoplacistas de los Presupuestos Generales del Estado no valen" y que "no van a consentir que el Gobierno les lleve a un sistema privado de pensiones".