El espectáculo de música dance 'Love the 90's' reúne a 8.000 personas en Badajoz

Publicado 28/07/2018 13:11:42 CET

BADAJOZ, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El espectáculo de música dance de los años 90 titulado 'Love the 90's' celebrado la pasada noche en la Alcazaba de Badajoz ha congregado a 8.000 personas y ha colgado el cartel de 'no hay entradas'.

Dicho concierto ha inaugurado la primera edición del Alcazaba Festival de Badajoz, y en el mismo durante más de cuatro horas los presentes han podido disfrutar y bailar todos aquellos temas y artistas que "marcaron su adolescencia y juventud", realizando "un auténtico viaje en el tiempo a través de sus canciones".

La representación española ha corrido a cargo de OBK, que se ha metido en "el bolsillo" al público con varios de sus hits como 'Historias de amor' o 'Tú sigue así', entre otros. También ha actuado "Viceversa", que ha puesto a todo el recinto a corear su mítico 'Ella'; y "Sensity World", que ha protagonizado uno de los "grandes momentos" de la noche con su tema 'Get it up'.

No han faltado tampoco dos nombres "históricos" en la música dance de España como Paco Pil, que ha recordado temas como 'Viva la fiesta' y 'Johnny Techno Ska', y Chimo Bayo, con sus hits 'Así me gusta a mí' y 'Bombas', entre otros, informa Sharemusic! en nota de prensa.

GRANDES HITS INTERNACIONALES

Además, el público ha podido disfrutar de varios de los grandes éxitos a nivel internacional de la década de los 90. Así, se han podido escuchar en directo el 'Everybody is free' de Rozalla, el 'American Pie' de Just Luis y el 'Bailando' de Paradisio.

No ha faltado tampoco uno de los temas "más bailados" de la década, 'Saturday night', que ha interpretado la danesa Whigfield junto a otros de sus "grandes éxitos"; o el 'Please, don't go' de Double You, que actuaba este pasado viernes por primera vez en el festival 'Love the 90's'.

Las actuaciones de Alice Dj, con hits como 'Better off alone', y de Gala, que ha pueesto a "todo el público en pie" con 'Come into my life' y 'Freed from desire' han completado una noche "mágica" en la que los efectos visuales, la iluminación y el "impresionante" escenario han sido también protagonistas.

'Love the 90's Badajoz' es una producción de Doble A bajo licencia de marca de Sharemusic!, creadora del festival y responsable de otros eventos como Love the Tuenti's y Memory Park.

Tras la cita de Badajoz, la séptima parada de la gira, 'Love the 90's' pasará por Palma de Mallorca (11 de agosto, Son Fusteret), Valladolid, (25 de agosto, Club Hípico), Daimiel (Auditorio Municipal de Daimiel , 1 de septiembre), Zaragoza (6 de octubre, Pabellón Príncipe Felipe),Barcelona (6 de octubre, Palau Sant Jordi), A Coruña (17 de noviembre, Coliseum de A Coruña), Bilbao (1 de diciembre, Bizkaia Arena) y Lisboa (1 de diciembre, Altice Arena).