Monago pide a Sánchez que explique por qué creyó en Montón "y a las dos horas le quitó el apoyo"

Actualizado 12/09/2018 12:39:40 CET

Ha asegurado que cree "evidentemente" en las explicaciones de Pablo Casado sobre su máster

BADAJOZ, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha considerado que es el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien debe dar explicaciones de por qué "creyó" en la exministra de Sanidad Carmen Montón, "y a las dos horas le quitó el apoyo", a la vez que ha aseverado que cree "evidentemente" en las explicaciones del presidente del PP, Pablo Casado, sobre el máster cursado en el mismo centro.

"Lo que tiene que explicar el señor Sánchez es por qué en dos horas cambia de opinión, qué es lo que ha pasado, de qué tenía o no tenía conocimiento y de qué tuvo conocimiento para motivar al final la dimisión de la ministra, pero lo tendrá que explicar él, no los demás", ha aseverado Monago a preguntas de los periodistas por su parecer tras la dimisión de la exministra de Sanidad.

En una rueda de prensa este miércoles en Badajoz, ha recordado que al ser preguntado por este mismo asunto este pasado martes dijo lo que "honestamente pensaba", que "creía en la presunción de inocencia, en este caso de la ministra" y que "también lo creyó Sánchez", pero "a las dos horas le quitó el apoyo".

Ante ello, ha hecho hincapié en que Pedro Sánchez "tiene que explicar por qué le quita el apoyo" y que "tiene que haber elementos de juicio de mucho peso para, evidentemente, haber precipitado la caída de la ministra de Sanidad".

De igual modo, ha criticado que, en 103 días de Gobierno de Sánchez, han dimitido dos de sus ministros y ha ironizado al señalar que, si Pedro Sánchez dice que su Ejecutivo está en el Guinness "por ser el gobierno del mundo con más mujeres", va a entrar en dichos récords pero "por ser el gobierno con más ceses en menos tiempo".

EL MÁSTER DE CASADO

Así, y respecto al master cursado por el presidente del PP, Pablo Casado, en la misma universidad, Monago ha señalado que "habrá elementos que sean diferenciales" entre ambos casos, y que él no es un "Torquemada" ni "el que va pidiendo la cabeza" como no pidió este pasado martes la de Montón.

"No pedí ayer selectivamente la cabeza para unos sí, para otros no, yo creo que en la presunción de inocencia, ayer creí en la presunción de inocencia de la ministra, quien no creyó fue el presidente Sánchez", ha agregado el dirigente del PP extremeño.

Seguidamente, ha asegurado que cree "evidentemente" en las explicaciones que ha dado Casado porque cree que en un estado democrático de derecho "se tiene que acreditar el principio de culpa" y "con pruebas" y que la sanción "la hacen los jueces", aunque en España se está "acostumbrado" a "enjuiciar a las personas un día sí y otro también".

En su opinión, la política "no está" para "pasar a cuchillo al adversario permanentemente sin pruebas, sin acreditarlo, sin una resolución judicial" y en España "se ha pasado a cuchillo a mucha gente" que luego han quedado absueltos por la administración de justicia, "y nadie les ha pedido perdón, pero la mancha ha quedado, el prestigio se le ha dañado y el daño se lo han llevado".

Asimismo y sobre la coincidencia de que los másteres de Montón y Casado sean de la misma Universidad, ha lamentado por último "qué bendita gracia" los chavales que estudian en este centro, "el prestigio que tienen en estos momentos" por poner "en tela de juicio" dicho centro universitario y "por generalizar sobre todo" a la Universidad y sus másteres.

Una "información negativa con carácter general" de dicha universidad que, ha añadido, "no es lo mejor" para ésta, y ante lo cual ha apostillado que se "resiste a pensar" que "todos los másteres son iguales" y que en la Rey Juan Carlos "todo se ha hecho igual" dado que son miles los profesores y miles los alumnos. "Respeto las opiniones de quien se sume a tirarse al cuello de todo el mundo, vale perfecto, yo no, yo no lo voy a hacer", ha concluido Monago.