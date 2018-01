Podemos considera que si las cuentas no salen adelante será "sólo y exclusivamente responsabilidad" de la Junta

Publicado 08/01/2018 14:35:59 CET

MÉRIDA, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz regional de Podemos Extremadura, Marta Bastos, ha considerado que si los presupuestos autonómicos para 2018 no salen adelante será "sólo y exclusivamente responsabilidad del Gobierno" regional, ya que, por su parte, su grupo está "cumpliendo todos los compromisos firmados con el PSOE".

De este modo se ha pronunciado Bastos en rueda de prensa este lunes, día 8, de cara al pleno para la votación de las enmiendas parciales de los presupuestos autonómicos que tendrá lugar la próxima semana.

En esta línea, ha indicado que durante esta semana de "mucho trabajo" continuarán con el estudio de las 991 enmiendas presentadas por todos los grupos políticos.

De esta forma, Bastos ha manifestado que les queda "mucho trabajo por delante" para sacar adelante unos presupuestos que con esas enmiendas, aunque "sobre todo" con las que ha presentado Podemos, "puede cambiar bastante el presupuesto que inicialmente presentó el Gobierno autonómico y que podría revertir de cierta manera la situación de la región".

En este sentido, ha considerado que Podemos está "cumpliendo todos los compromisos firmados con el PSOE", a la vez que ha señalado que esperan que "ahora sea él quien cumpla los compromisos con Podemos".

De esta manera, Marta Bastos ha aseverado que si los presupuestos no salen adelante es "sólo y exclusivamente responsabilidad del Gobierno, no es responsabilidad de Podemos como en algunos casos hemos escuchado", ha dicho.

Así, ha indicado que lo que han puesto encima de la mesa han sido "propuestas" y el "trabajo con la ciudadanía durante todo el año", a la vez que ha aclarado que por su parte "sigue el acuerdo político" y "no" han bloqueado "en ningún momento la negociación", por lo que cree que ahora es el PSOE quien tiene que adoptar "esos compromisos y seguir adelante con el acuerdo que firmó".

De este modo, si las 233 enmiendas de Podemos salen adelante, Bastos ha señalado que los presupuestos tendrán una modificación "lo suficientemente importante" como para que éstos sean "totalmente distintos a los que presentó el PSOE al inicio de las negociaciones".

ENMIENDAS VETADAS

En cuanto al contenido de las cuatro enmiendas vetadas y las cuales, por tanto, ya no irán a debate la próxima semana, preguntada por los medios, Bastos ha señalado que éstas eran de "políticas sociales con respecto a la renta básica, a los mínimos vitales, a la ayuda de los alquileres públicos y tasas de medio ambiente".

Asimismo, preguntada por cómo afecta el veto al voto final de Podemos, Bastos ha aseverado que "todo va a depender de lo que el PSOE quiera hacer con las enmiendas, de que veamos que realmente tiene la predisposición para trabajar en unos presupuestos mucho más sociales y de cara a un modelo productivo de la región", ha dicho.

Por todo ello, Bastos ha aseverado que Podemos cree que el PSOE "tiene la pelota en su tejado" y tiene que ver que las enmiendas de la formación morada son una "parte fundamental" de unos presupuestos que tienen que salir adelante y si no es así será "sólo y exclusivamente porque ellos no quieren que salgan adelante".

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

Por otro lado, Bastos ha criticado la "retención" por parte del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de 137 millones de euros a la comunidad autónoma de Extremadura.

Y es que, según ha aseverado Bastos, esto es un "chantaje más por parte de Montoro ante la incompetencia por parte del Gobierno central de no saber gobernar en minoría", lo cual "lo demuestran los datos del pasado año sobre las leyes tramitadas en el parlamento", ya que fue "el año que menos leyes hubo".

En esta línea, ha lamentado que el Gobierno central "no sabe gobernar en minoría y además no deja gobernar al resto de comunidades autónomas", al mismo tiempo que ha señalado que Extremadura "no tiene un sistema de financiación autonómica que iba a tener a finales del 2017".

Frente a ello, Bastos ha destacado que el Gobierno central "retiene 137 millones de euros a la autonomía de cara a los presupuestos que no son capaces de aprobar", a la vez que ven como siguen "vetando" a Extremadura en "absolutamente todo", como ocurre con el cava.

De esta forma, Podemos espera, ha dicho Bastos, que el "PSOE realmente luche por los extremeños y no ceda al chantaje continuo que hacen desde el Gobierno central y desde el PP".