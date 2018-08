España e Portugal estrean este domingo novas fronteiras ao longo dos ríos Miño e Guadiana

Publicado 11/08/2018 19:43:06 CET

SANTIAGO / MADRID, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

España e Portugal estrearán este domingo, día 12 agosto, as súas novas liñas de fronteira ao longo dos ríos Miño e Guadiana, tras delimitar o que corresponde a cada un dos dous países, de modo que se permitirá tamén fixar o alcance do espazo mariño de ambas nacións.

Así consta no Tratado bilateral alcanzado en Vila Real o pasado 30 de maio entre o Reino de España e a República de Portugal que publica este luns o Boletín Oficial do Estado (BOE) e que entrará en vigor o 12 de agosto.

O tratado establece a liña de peche das desembocaduras dos ríos Miño e delimita os tramos internacionais de ambos ríos. Así, os países ibéricos sinalan que son "conscientes" da importancia da seguridade xurídica que proporcionan uns límites "ben definidos" e da "necesidade" de establecer unha liña que separe as augas interiores do mar territorial nas desembocaduras dos ríos Miño e Guadiana.

Estas, engaden, deben ser a base para "comezar nun futuro" a negociación da delimitación do mar territorial, a zona económica exclusiva e a ampliación da plataforma continental máis aló das 200 millas náuticas.

Así mesmo, España e Portugal afirman ser "conscientes" da necesidade de delimitar os tramos internacionais de ambos ríos para cumprir "escrupulosamente" o dereito internacional e en particular a Convención de Nacións Unidas sobre o Dereito do Mar.

"EXCELENTES RELACIÓNS"

O tratado subliña "as excelentes relacións" entre ambos países e nese marco establece no caso do Miño liña recta imaxinaria definida polo punto de coordenadas 41º 52' 00,85'' N, 008º 52' 21,30'' W (ETRS89), na Punta dos Picos da costa española, e o punto de coordenadas 41º 51' 53'' N, 008º 52' 44'' W (ETRS89), situado na Pedra que vela en baixamar, na costa portuguesa, pecha a desembocadura do río Miño, separando as augas interiores do mar territorial.

Respecto ao Guadiana, a liña recta imaxinaria definiuse polo punto de coordenadas 37º 09' 58,32'' N, 007º 23' 41,70'' W (ETRS89), situado na costa española, que corresponde á torre baliza cilíndrica (Espigón mergullado Baluarte) número 08490.5 da publicación 'Faros e Sinais de Néboa' Parte I de 2016 publicado polo IHM, e o punto de coordenadas 37º 09' 47,50'' N, 007º 23' 59,00'' W (ETRS89), situado na punta do coñecido como Dique de Poñente, na costa portuguesa, pecha a desembocadura do río Guadiana, separando as augas interiores do mar territorial.

Así mesmo, o tramo internacional do río Miño queda delimitado pola súa confluencia co río Troncoso e pola liña continua que une os puntos descritos no artigo 1, o faro de Insua de coordenadas 41º 51' 33,17'' N, 008º 52' 30,23'' W (ETRS89) e a marca de Punta Ruiva de coordenadas 41º 51' 29,94'' N, 008º 52' 04,26'' W (ETRS89), na costa portuguesa.

En consecuencia, máis aló das devanditas liñas non se aplican os tratados internacionais que afectan o Tramo Internacional do río Miño.

Pola súa banda, o tramo internacional do río Guadiana está delimitado pola súa confluencia coa Chanza e a liña de peche da desembocadura descrita, de modo que máis aló non se aplican os tratados internacionais que afectan ao tramo internacional do Gudiana. No marco do tratado bilateral, acórdase tamén que os citados límites sinalícense de forma adecuada cando sexa posible.