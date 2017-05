Unanimidad en la Cámara para pedir a la Xunta que transparente la información sobre fondos europeos

Actualizado 09/05/2017 11:43:20 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 May. (EUROPA PRESS) -

Los cuatro grupos con representación en la Cámara gallega han sumado este martes sus votos para pedir a la Xunta que incorpore la información sobre la ejecución de los fondos europeos, así como la relativa a los objetivos logrados con ellos, al portal de transparencia.

Se trata de una de las 19 resoluciones que, tras aprobarse en la comisión parlamentaria para las relaciones con el Consello de Contas, han recibido el visto bueno del pleno. En total, 15 de ellas fueron impulsadas por los populares, por tres propuestas por los socialistas y una de los nacionalistas.

Entre las medidas incorporadas a instancias del PP figura que la Xunta introduzca como criterio para dar subvenciones a los ayuntamientos el cumplimiento de los plazos de pago a proveedores, así como que ponga a disposición de las diputaciones los medios de la Axencia Tributaria de Galicia para la recaudación de impuestos.

El PSdeG, junto con la relativa a los fondos europeos, ha visto aprobada su petición de que las agencias públicas autonómicas se doten de "indicadores de gestión eficaces y de calidad"; y el BNG ha introducido la necesidad de aproximar el gasto previsto en los presupuestos al real, para así evitar el abuso del recurso al fondo de contingencia.

En cuanto a las medidas del PPdeG, han recibido el voto favorable del PSdeG, la abstención del BNG y el rechazo de En Marea. Por su parte, las impulsadas por la oposición han contado con el respaldo unánime de todo el hemiciclo.

IMPORTANCIA DEL CONTAS

En lo que también han coincidido las cuatro fuerzas es en la importancia del Consello de Contas. Máxime, como ha dicho Noa Presas (BNG), en un momento en que están saliendo a la luz pública "continuos casos de corrupción, sobre todo del PP".

También Begoña Rodríguez Rumbo (PSdeG) ha instado a la Xunta a "colaborar" con este organismo para que pueda desarrollar "adecuadamente" sus competencias de supervisión y control de la corrupción. Además, ha advertido de que "no basta" con aprobar leyes como la de transparencia, sino que el PP "debe mudar su forma de gobernar" y "materializar en realidades lo que aprueba en leyes".

En representación de En Marea, Antón Sánchez ha tomado la palabra para explicar que su grupo no presentó recomendaciones para "no legitimar este teatro", toda vez que resoluciones que se reiteran "cada año" e incluso "peticiones del Consello de Contas" no están siendo aplicadas por el Gobierno gallego.

Finalmente, desde la bancada del PPdeG, Cristina Romero ha respondido que su partido en el gobierno va incorporando esas recomendaciones "anualmente" para "ir mejorando" la gestión, mientras otros optan por "la política espectáculo y por pasear en autobús para intentar ocultar que no cumplen con su función".