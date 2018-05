Xulio Ferreiro minimiza la polémica del chalé de Iglesias y Montero: "Es una casa a las afueras de tres dormitorios"

Actualizado 20/05/2018 17:59:44 CET

El alcalde de A Coruña por Marea Atlántica ha rechazado que la diputada Paula Quinteiro tenga que dimitir y ve suficientes unas "disculpas"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de A Coruña por Marea Atlántica, Xulio Ferreiro, ha minimizado la polémica generada por la compra que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, y su pareja y portavoz parlamentaria, Irene Montero, han realizado de un chalé de 600.000 euros, argumentando que no es "relevante políticamente" que dos personas se vayan a "vivir a las afueras de Madrid a una casa de tres dormitorios".

De este modo ha respondido a la pregunta formulada sobre la polémica adquisición del chalé en una entrevista concedida a la Cadena Ser, recogida por Europa Press.

El regidor coruñés ha remarcado que no le gusta hablar de la vida privada y que, en el caso concreto de la casa de Iglesias y Montero, solo "tendría implicación política si el dinero no estuviera claro de dónde venía, si no fueran transparentes a la hora de comprar una casa para vivir o lo ocultasen".

En esta misma línea, no comparte que se haya criticado la compra como una cuestión de incoherencia, y centra su argumentación en el respeto a la vida privada.

"Si a alguien le aparece un piso en su patrimonio y no se sabe de dónde le sale eso es relevante, pero si dos personas deciden irse a vivir a las afueras de Madrid a una casa de tres dormitorios", ha proseguido, "tendríamos que preguntarnos si los precios del mercado inmobiliario son normales o no".

Tras esta afirmación, ha añadido que "la nueva política y la vieja no se mide en dónde vives o dónde dejas de vivir, sino a dónde diriges tu acción política, si eres autónomo para tomar decisiones o las tomas porque poderes fácticos te indican cómo tomarlas".

Para zanjar la cuestión, ha concluido que no se trata más que de "la salsa rosa de la política", que "le interesa a la gente y será lo más visitado de las webs", pero que a la hora de "tomar decisiones políticas no es muy relevante".

DEFENSA DE PAULA QUINTEIRO

Xulio Ferreiro también ha defendido a la diputada Paula Quinteiro, que ha convulsionado la situación interna de En Marea después de que se enfrentase con agentes de la Policía Local durante en la noche del 18 de marzo cuando se estaban produciendo incidentes vandálicos.

Un incidente convertido en polémica política que Ferreiro remarca que tendría que haberse zanjado en 24 horas, con las disculpas de Paula Quinteiro, pero que se ha transformado en una cuestión de magnitud por un "error de gestión".

"Creo que no es tanto lo que pudo hacer o dejar de hacer Paula, es más la gestión que hubo detrás, una polémica que podría haber durado 24 horas, se está convirtiendo en un problema de magnitud por la gestión que está haciendo y eso es un error de gestión", ha aseverado.

El regidor de A Coruña censura, aunque sin citarlo directamente, al portavoz de En Marea, Luís Villares, después de que se haya convocado un proceso de consulta a las bases sobre este asunto, y que remarca que "no consiguió el consenso que tendría que haber alcanzado".

"Creo que Paula ya dio las explicaciones que tenía que dar en su momento, creo que la cosa puede ser más o menos acertada pero no es para montar una crisis política de tal magnitud", ha criticado, entendiendo que se ha seguido "el argumentario de quien no quiere bien a Paula Quinteiro, ni a En marea ni a su espacio político".

Por este motivo, insiste en que no se debería estar hablando de las cuestiones internas de la organización y la polémica se tendría que haber cerrado "en pocas horas", con "las disculpas aceptadas y ya está", "no seguir revolviendo un asunto que ya no da más de sí".

"Hubo una mala gestión, no de una persona en concreto, hay personas varias que toman decisiones en diferentes sentidos y creo que la prueba es que varios meses después se sigue hablando de eso", añade, para concluir que entiende que la gestión "no fue buena".

"BALANCE IMPORTANTE" DE SU GESTIÓN

A un año de las próximas elecciones municipales, realiza un "balance importante" de su gestión al frente de la alcaldía de A Coruña, e incide en aspectos como la política social y la renta social municipal, "pionera", que "permite vivir a unas 250 familias" de forma "digna".

También pone en valor el impulso a la participación ciudadana, a los presupuestos participativos o a las políticas medioambientales.

Pero la legislatura de Xulio Ferreiro también ha estado marcada por polémicas como la adquisición por parte del Ayuntamiento de varios pisos a personas afines a Marea Atlántica para viviendas de acogida.

Al igual que ha hecho en los últimos meses, el regidor ha defendido la actuación de la administración local, argumentando que las decisiones fueron adoptadas por "una comisión técnica", sin "nada que ocultar".

Ante la posibilidad de que revalide los resultados de hace tres años, sin mayoría absoluta, apela a la ideología de izquierdas por encima de "intereses partidistas o personales", para que el PSOE le ofrezca, de nuevo, su apoyo.

"Si las fuerzas que estamos comprometidas con el medioambiente, la igualdad y la dignidad de las personas no somos capaces de poner eso antes de los intereses personales y de partido, sería un fracaso", ha reconocido.

BEATRIZ MATO, COMO POSIBLE CANDIDATA DEL PP

En la lucha por la alcaldía de A Coruña, se especula que la candidata del PP, todavía sin confirmar, será la conselleira de Medio Ambiente, Beatriz Mato.

Interpelado al respecto, ha agregado que la Xunta de Galicia carece de política medioambiental, porque "la conselleira pasa más tiempo haciendo paseos promocionales por A Coruña que en su despacho y atendiendo en su consellería".

"El tema es que hay un modelo en A Coruña, y hay la inexistencia de modelo en la Xunta de Galicia", ha concluido.