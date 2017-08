Militares de la ciudad venezolana de Valencia se declaran en "legítima rebeldía" contra Maduro

Actualizado 06/08/2017 14:49:38 CET

Un grupo de militares de la ciudad venezolana de Valencia ha publicado este domingo un vídeo en Internet en el que se declaran en "legítima rebeldía" contra la "tiranía" de Nicolás Maduro y han animado a los demás efectivos de las Fuerzas Armadas y a la población civil a unírseles, como respuesta a la reciente instalación de la Asamblea Constituyente, que ha suscitado el rechazo de la comunidad internacional.

"Nos declaramos en legítima rebeldía, unidos hoy más que nunca, con el bravo pueblo de Venezuela, para desconocer la tiranía asesina de Nicolás Maduro", ha dicho el capitán de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) Juan Caguaripano desde la 41ª Brigada Blindada de Valencia.

"Aclaramos que esto no es un golpe de Estado. Esta es una acción cívica y militar para restablecer el orden constitucional. Pero más aún, para salvar al país de la destrucción total, para detener los asesinatos de nuestros jóvenes y familiares", ha explicado Caguaripano, perseguido por el 'chavismo' desde 2014.

Caguaripano ha indicado que, la iniciativa, bautizada como 'Operación David Carabobo', parte de "tropas de esta gloriosa unidad del verdadero Ejército venezolano forjador de libertad, así como de tropas activas y en reserva de todos los componentes, militares y policías, hombres y mujeres valientes amantes de la paz".

No obstante, ha exhortado a "los compañeros de armas a desobedecer desde sus comandos a este régimen de asesinos, desobedecer a esa cúpula de generales corruptos que no representan el honor ni la dignidad de la Fuerza Armada". "No sean la vergüenza de nuestra familia", ha pedido.

También ha invitado "a toda Venezuela a ir los cuarteles militares y a los comandos de Policía para unirnos en esta gesta libertadora". "Que cada unidad despliegue en su fachada pancartas alusivas al (artículo) 350 (de la Constitución, que habla de la defensa de la Carta Magna) y reciban ordenada y pacíficamente a los ciudadanos", ha instado.

Caguaripano ha advertido de que aquellos cuarteles y comandos "donde se registre actividad hostil contra la población civil serán considerados objetivo militar", tanto la unidad como su comandante. "Y vamos contra ellos contra todo el poder de fuego de nuestras fuerzas aliadas en todo el país", ha sostenido.

LLAMAMIENTO A LA OPOSICIÓN

Por otro lado, Caguaripano ha reclamado a la Asamblea Nacional, controlada por la oposición venezolana, que den por concluidas las posibles negociaciones con el Gobierno y "pasen por encima de las cúpulas corruptas que traicionan al pueblo". "Ye pasó el tiempo de pactos y acuerdos ocultos entre tiranos y traidores", ha espetado.

Así, el líder militar ha exigido al Parlamento "la conformación inmediata de un gobierno de transición" y la celebración de "elecciones generales liberes con poderes públicos independientes".

"Reconozca y respete la voluntad de su pueblo de librarse de la tiranía y honre la memoria heroica de jóvenes (...) y otros tantos que con escudos de cartón y corazones de acero ofrecieron sus vidas para enseñar a un pueblo a derrocar el miedo", ha concluido.