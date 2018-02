El biciclown, Álvaro Neil, ofrece la conferencia 'El sentido de la vida. 13 años por el mundo en bicicleta' en la UR

Publicado 04/02/2018 17:30:22 CET

LOGROÑO, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El biciclown, Álvaro Neil, ofrecerá el martes, 6 de febrero, la conferencia 'El sentido de la vida. 13 años por el mundo en bicicleta', a las 19,00 horas, en el Aula Magna del Edificio Quintiliano de la Universidad de La Rioja. Entrada libre, aforo limitado.

Álvaro Neil proyectará un video en el que resume 13 años en 13 minutos y, posteriormente, hará una presentación de fotografías a través de las cuales contará anécdotas de su viaje alrededor del mundo.

Licenciado en Derecho, Álvaro Neil abandonó hace años su trabajo para recorrer en una bicicleta el mundo ofreciendo espectáculos gratuitos de payaso para las personas más humildes con la iniciativa Miles Of Smiles Around the World (M.O.S.A.W.).

El 19 de noviembre de 2004 partió de Oviedo (Asturias) y, después de trece años, 200.000 kilómetros, 117 países visitados y 70 espectáculos de payaso, regresó a su ciudad el 19 de noviembre de 2017.

Por el camino se ha detenido en algunos lugares para escribir libros: en El Cairo (Egipto), África con un par; en Katmandú (Nepal), Diario fotográfico de un payaso en África; en Shanghai (China), Donde termina el asfalto; en Rosario (Argentina), 8*12=2922; y en Ilhabela (Brasil), Una declaración de intuiciones.