Experta en protección de datos de UNIR aconseja "cuidar la identidad digital" y contar con "contraseñas seguras"

La coordinadora del Máster en Protección de Datos de UNIR, Lorena Pérez Campillo, ha ofrecido con motivo del Día Europeo de la Protección de Datos y de la entrada en vigor en mayo del nuevo Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), una serie de consejos para proteger datos personales que pasan, entre otros, por "cuidar la identidad digital" y contar con "contraseñas seguras".

Ha apuntado que situaciones tan cotidianas como consultar la mejor y más rápida ruta para llegar al trabajo o que un conocido nos etiquete en Facebook, tienen un común denominador, el de "los datos personales"; información privada cuyo "mal uso -y abuso- desemboca a menudo, además de en un fructífero negocio de compra-venta, en problemáticas como el robo de datos, el uso fraudulento de los mismos o la usurpación de identidad".

La coordinadora del Máster Universitario en Protección de Datos de UNIR reconoce que nos encontramos "en un nuevo escenario donde los derechos se adaptan a las exigencias de la Sociedad de la Información y a la aparición de las nuevas tecnologías".

CONOCE QUÉ DATOS TUYOS SON PERSONALES

Nombre, dirección, teléfono, DNI, cuenta bancaria, matrícula, fecha de nacimiento, edad, nacionalidad, sexo y estado civil son datos personales muy frecuentes. Otros más sensibles pueden ser la raza, religión, el nivel de renta o el historial clínico, psicológico o laboral. También entran en esta categoría una fotografía, la dirección IP, las huellas dactilares, el escáner del iris del ojo y hasta la temperatura.

"Pensemos, por ejemplo, en los datos personales que una aplicación móvil de salud (fitbit) puede extraer de nosotros", ha advertido la docente.

CUIDA TU IDENTIDAD DIGITAL

¿Qué es tu identidad 2.0? Lo que dice la Red de nosotros. Somos los usuarios de Internet quienes creamos nuestros propios 'avatares' con datos que nos identifican a partir de nuestras imágenes, su contexto y el lugar donde están accesibles. Nuestra participación directa o inferida en las comunidades virtuales y servicios online la construyen. Es el caso de los likes, las fotos en Instagram, un tweet.

Además, Pérez Campillo recomienda utilizar contraseñas seguras y robustas, que, como mínimo, "tengan 16 caracteres, combinen mayúsculas y minúsculas y sean caracteres alfanuméricos". Además, no hay que utilizar la misma contraseña en dos servicios distintos. El problema llega a la hora de memorizarlas. Por eso, la docente sugiere utilizar un gestor de contraseñas.

EJERCE LOS 'CLÁSICOS' DERECHOS ARCO

Una vez que tienes claro cuáles son tus datos personales, conviene saber también tus derechos. La actual Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) engloba unos fundamentales para garantizar que tenemos el control sobre los mismos. Los derechos ARCO son los de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición. Para ejercerlos, podemos consultar el catálogo de ficheros de organismos públicos y entidades privadas y conocer la dirección del responsable al que dirigirnos.

Si en el plazo establecido no da respuesta, o si consideramos que esta no ha sido adecuada, podemos acudir a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), que ofrece modelos específicos para que ejerzamos nuestros derechos.

También, a través de la Sede Electrónica, podemos presentar una denuncia ante la AEPD. ¿Y los menores de edad? Los mayores de 14 años están habilitados por sí solos para ejercer estos derechos. "En los casos donde se nos incluye en los grupos de whatsapp sin nuestro consentimiento, podemos hablar de miles de euros de sanción por parte de la AEPD", ha advertido la profesora.

DESCUBRE TUS NUEVOS DERECHOS

Con la entrada en vigor del RGPD se añaden nuevos derechos para proteger nuestros datos y que debemos tener muy presentes:

Derecho al olvido: para ilustrarlo, pensemos en una foto incómoda publicada sin nuestro consentimiento. ¿Qué hacer? El primer paso "imprescindible" es contactar con la página web o red social que 'subió' ese contenido para pedir que se elimine. "Tenemos que acreditar nuestra identidad e indicar los enlaces que contienen los datos", ha explicado Pérez Campillo. Si en diez días no los han cancelado, o lo han hecho de forma insatisfactoria, reclama ante la AEPD, que te informa sobre cómo acceder a los mecanismos establecidos por Facebook, Google, Twitter e Instagram.

Derecho a portabilidad: te ofrece la posibilidad de transmitir tus datos personales de un responsable del tratamiento a otro "sin impedimentos" y mejora tu capacidad para mover, copiar o transferir tus datos personales de un entorno informático a otro. Muy útil en el entorno del cloud computing si queremos cambiar de proveedor, como de Microsoft a IBM.

Derecho a la transparencia de la información: la nueva regulación implicará que tengamos que dar nuestro consentimiento de forma libre, clara, específica e inequívoca. No es válido el consentimiento tácito que conocíamos antes, basado en el silencio. También las empresas deberán informar de manera clara, concisa y fácil de entender qué hacen con el tratamiento de nuestros datos y cuánto tiempo los tendrán. "Si no estás conforme o no entiendes la finalidad de dicho tratamiento, busca un servicio alternativo. Y lee bien las condiciones de servicios y políticas de privacidad", ha concluido la docente de UNIR.

