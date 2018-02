Hostetur recibe amenazas e insultos por regalar un fin de semana gratis a los policías desplazados a Cataluña por el 1-O

Publicado 09/02/2018 17:45:16 CET

MURCIA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Asociación de Empresarios de Hoteles y Alojamientos turísticos de la Costa Cálida (Hostetur), María del Mar Martínez, ha denunciado públicamente este viernes haber recibido insultos y amenazas debido al regalo de alojamiento gratis que ha ofrecido durante un fin de semana a 210 policías de Murcia que se desplazaron a Cataluña por el referéndum del 1-O.

En declaraciones a Radio Murcia Cadena SER recogidas por Europa Press, Martínez ha reconocido que "ha sido algo muy desagradable", ya que han recibido llamadas de personas "haciéndose pasar por clientes" pero amenazándoles con hacerles "la vida imposible".

"Encima, nos están haciendo valoraciones muy negativas en TripAdvisor o en Google haciéndose pasar por clientes, cuando no han estado en nuestros establecimientos", tal y como ha señalado Martínez a la cadena SER. "Te das cuenta realmente del odio que hay en esa región y nos da una pena increíble", ha subrayado.

Cabe recordar que el candidato de JxCat a presidir la Generalitat, Carles Puigdemont, afirmó este jueves en un tuit que "Franco estaría muy orgulloso" del regalo de un fin de semana a los 210 policías de Murcia por parte de Hostetur.

Al ser preguntada por el tuit de Puigdemont, Martínez ha señalado que las críticas "ni nos han sorprendido ni nos han ofendido" ya que "es una persona que no ha parado de criticar a España y a los españoles durante estos meses, y sabemos que lo que busca es la crispación y nada más que la crispación".

"Nosotros lo que buscamos es el agradecimiento a unas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que nos hacen una vida con mejor calidad, con más seguridad, y creo que estamos en nuestro derecho de agradecer a quien queramos lo que queramos", ha aseverado la presidenta de Hostetur.

Lo que sí ha sorprendido a Martínez son "las llamadas de odio de individuos catalanes". Y es que "me han llamado insultándome y amenazándome con un odio y una crispación que me ha sorprendido y que me ha hecho quizá entender aún más a los catalanes españoles que viven allí y lo que pasaron los agentes desplazados", según Martínez.

Por este motivo, precisamente, ha dicho estar preparando este evento "con mucho más ahínco y orgullo, con la mayor ilusión".

Al ser preguntada por si alguna vez pensó que iba a estar en mente de Puigdemont, Martínez ha reconocido que "la verdad es que no". De hecho, le ha sorprendido "que tenga ese tiempo ocioso para meterse con nosotros". No obstante, aclara que "no ha sido una ofensa y en ningún momento vamos a responder a esos comentarios".