Delegado Gobierno Valencia expresa su "cariño" a Montón, pero dice no seguir el caso

Publicado 11/09/2018 11:20:38 CET

VALENCIA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Fulgencio, ha expresado este martes su "cariño personal" hacia la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, aunque ha asegurado que no está haciendo un "gran seguimiento" de su situación porque esta "preocupado" por el crimen de Borriol y por la conmemoración del 9 d'Octubre, cuyos actos está "preparando intensamente", ha subrayado.

Fulgencio ha realizado estas declaraciones tras asistir al minuto de silencio que se ha guardado a las puertas de la Delegación del Gobierno por la víctima de violencia de género de Borriol (Castellón), al ser preguntado por la ministra Montón, a raíz de las presuntas irregularidades en el 'Máster en Estudios Interdisciplinares de Género' que cursó en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC).

"La delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana no valora la situación de la ministra Montón, es una situación que valora la propia ministra y en todo caso quien la nombra y quien tiene esa responsabilidad que es el presidente del Gobierno" y "nostros estamos a lo que el Gobierno de España adopte en este caso", ha puntualizado.

Asimismo ha expresado su "cariño personal" hacia Carmen Montón y se ha mostrado "seguro" de que "sabrá afrontar de una forma adecuada" su situación "en función de la circunstancias que ella misma conozca". En todo caso, ha insistido, "es una decisión del presidente del Gobierno como siempre, como todos aquellos que somos nombrados para cargos de libre designación".

En este sentido, preguntado sobre considera que Montón está haciendo bien, ha asegurado que no está haciendo "un gran seguimiento" del caso porque "en este momento este delegado del Gobierno está preocupado por el caso de Borriol y preparando intensamente, me salgo de una reunión técnica de preparación de los actos del 9 de Octubre, que francamente me preocupan mucho y sí que es responsabilidad de esta delegación".