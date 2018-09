El Gobierno niega que esté protegiendo al Rey Juan Carlos y asegura que siempre que conoce irregularidades, actúa

Publicado 12/09/2018 11:34:12 CET

Podemos avisa al Ejecutivo de que "la corrupción es corrupción, venga de donde venga", y le acusa de no querer investigar al Rey emérito

MADRID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha negado este miércoles que el Gobierno haya dejado de investigar o de poner en conocimiento de las autoridades pertinentes posibles casos de corrupción, tras ser acusada por Podemos de no hacer nada ante las presuntas irregularidades de las que ha sido acusado el Rey emérito Juan Carlos I por la que fuera su amiga Corinna zu Sayn-Wittgenstein.

"El Gobierno de España siempre que conoce alguna situación que se desvía de la legalidad, siempre que conoce alguna irregularidad, evidentemente la investiga y la pone en conocimientos de aquellos que tienen que actuar. Si en algún momento eso se conociera, por supuesto este Gobierno actuaría", ha afirmado.

Así lo ha puesto de manifiesto durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, al ser preguntada por la diputada y dirigente de Podemos Noelia Vera sobre las medidas que va a tomar el Ejecutivo "para despejar las sospechas de que hay de corrupción sobre el anterior jefe del Estado".

"Su pregunta lleva implícita una premisa falsa, en la que parece que este Gobierno pudiera conocer casos de corrupción sobre los que no presta atención o sobre los que no actúa con las autoridades judiciales como debería", ha espetado la ministra.

"NINGÚN GRUPO POLÍTICO PUEDE SUPLANTAR AL PODER JUDICIAL"

Tras esta aclaración, Montero ha negado que el Gobierno haya tenido conocimiento de irregularidades sobre las que no haya actuado, y se ha comprometido a hacerlo si se diera el caso.

Y en concreto, frente a las acusaciones de Podemos de esconder la "corrupción de la Casa Real" y fomentar la "impunidad", al vetar junto a PP y Ciudadanos la comisión de investigación en el Congreso sobre las presuntas irregularidades del Rey emérito, Montero ha argumentado que "ningún grupo político puede suplantar al poder judicial" o las labores que lleven los órganos pertinentes, como la Agencia Tributaria, en este caso.

Asimismo, ha defendido que desde que el PSOE llegó al Gobierno, han estado permanentemente trasladando un mensaje de regeneración democrática", también dentro de sus "propias filas". Así lo demuestra, según la titular de Hacienda, la decisión de Carmen Montón de dimitir como ministra de Sanidad, a la que ha puesto de ejemplo durante su intervención. "Creo que sobran las palabras", ha asegurado.

"EJEMPLARIDAD" DEL GOBIERNO

"Simplemente el hecho que le honra a mi compañera de bancada, que no está hoy aquí, pone de manifiesto el compromiso del Gobierno y del PSOE de recuperar la confianza de los ciudadanos con la política y por tanto persiguiendo comportamientos ejemplares que puedan servir de referencia", ha asegurado.

De este modo, Montero ha reprochado a Vera que trate de dar lecciones de "ejemplaridad" al PSOE, un día después de la dimisión de Montón por las presuntas irregularidades al cursar un máster, que tanto ella como el Gobierno niegan.

"¿Cree que hoy es el día en el que puede venir a dar lecciones de legitimidad y de ejemplaridad al PSOE? ¿De verdad cree que hoy es el día en el que a este Gobierno le puede reprochar alguna cuestión relativa a la legitimidad de la vida pública o a la capacidad de responder políticamente aún cuando algunos puedan tener señales de duda?", ha preguntado.

Por su parte, la diputada de Podemos se ha reafirmado durante su intervención en su convicción de que el Gobierno "no parece muy dispuesto a investigar" las irregularidades que podría haber cometido el Rey emérito. "La corrupción es corrupción, venga de donde venga", ha avisado.

"Si viene de la Casa Real y de los Borbones también es corrupción y hay que investigarla por una cuestión de salud democrática y de justicia social", ha enfatizado, antes de acusar al Congreso y al Gobierno de querer poner "una mordaza" a Podemos para que no hable de este asunto.

"Nos están decepcionando demasiado", ha avisado Vera, poniendo de ejemplo, además del veto a la comisión sobre el Rey Juan Carlos, la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de no publicar la lista de los beneficiados por la amnistía fiscal, en contra de lo que había manifestado con anterioridad. "No más impunidad. No con nuestro apoyo, nunca con nuestros votos", ha sentenciado la diputada de Podemos.