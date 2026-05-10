Unos 600 metros cuadrados de islas flotantes darán refugio y descanso a aves en humedales del Poniente de Almería

Archivo - Suelta de cercetas pardillas en Punta Entinas-Sabinar, en Roquetas de Mar (Almería). - JUNTA - Archivo

ALMERÍA 10 May. (EUROPA PRESS) -

Una actuación ambiental en el paraje natural de Punta Entinas-Sabinar y en humedales del Poniente de Almería prevé incorporar 600 metros cuadrados de islas flotantes vegetadas para mejorar el hábitat de las aves, mediante un conjunto de plataformas modulares con plantas propias de zonas húmedas que se colocarán sobre el agua para crear áreas de refugio y descanso.

El contrato, promovido por la empresa pública Tragsa y cofinanciado con fondos Feder, contempla el suministro de estas estructuras flotantes, formadas por módulos de dos por un metro, con fibra de coco, panel alveolar de polietileno reciclado y sistema de flotación integrado, por un presupuesto base de licitación de 112.197,86 euros.

Las islas contarán con puntos de anclaje para su sujeción a lastres en el fondo del humedal, según la documentación técnica consultada por Europa Press, que precisa que las estructuras serán autoportantes, semirrígidas, imputrescibles y resistentes a los rayos UV.

Cada metro cuadrado de isla flotante deberá contar con 20 plantas, lo que supondría 12.000 ejemplares si esa densidad se aplica al conjunto de los 600 metros cuadrados previstos.

Los módulos podrán acoplarse entre sí mediante un sistema machihembrado para formar superficies de mayor tamaño, hasta configurar conjuntos de 216 metros cuadrados, sobre material no tóxico en su estado inicial ni en su posible descomposición, sin que el desarrollo de las plantas afecte a su flotabilidad.

El suministro incluye además 210 redes tubulares de polietileno y 900 metros lineales de cuerda de polipropileno para completar el sistema de instalación y sujeción.

ESPECIES ADAPTADAS AL HUMEDAL

El paraje natural de Punta Entinas-Sabinar, situado entre El Ejido y Roquetas de Mar, constituye uno de los principales espacios húmedos del litoral almeriense, con ambientes que encajan con la selección vegetal prevista para las islas flotantes. El pliego contempla especies propias de humedales, carrizales, juncales y saladares, como junco de laguna, castañuela, enea, carrizo, bayunco fino y masiega.

También incluye otras plantas halófilas, como sosas, almajos y salicornias adaptadas a terrenos salinos, aunque la composición definitiva quedará fijada cuando se formalice el pedido. De este modo, las especies previstas combinan plantas de ambientes húmedos con otras propias de zonas salinas, en línea con las características del paraje natural y de los humedales del Poniente almeriense.

El pliego presta especial atención al estado de la planta que se incorporará a las islas. Así, exige que los ejemplares no presenten "aspecto de marchitez o signos de enfermedad", que las raíces principales no estén enrolladas o torcidas o bifurcadas, y que la yema terminal esté sana. También reclama que no haya heridas ni cicatrices acusadas y que el vivero aporte pasaporte fitosanitario.