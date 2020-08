El 95% de casos activos en Almería son asintomáticos y la Junta avisa: "Vamos a ser inflexibles con las sanciones"

El Gobierno andaluz achaca el repunte a la "movilidad poblacional" y a la "relajación" en fiestas, celebraciones y reuniones familiares

ALMERÍA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno andaluz en Almería ha indicado este miércoles que el 95 por ciento de los 1.100 casos activos de covid-19 en la provincia son "asintomáticos" o presentan "sintomatología muy leve", y ha advertido de que va a ser "inflexible" para hacer cumplir de manera efectiva las medidas vigentes ya que ha constatado una "relajación" en la ciudadanía, "bien por desconocimiento, bien por dejadez".

"Vamos a ser muy severos y muy estrictos, y ya no vamos a dar segundas oportunidades. Habrá para quien incumpla sanciones directas. Ya no nos podemos permitir más avisos ni más condescendencia por no ir con la multa por delante y vamos a ser inflexibles", ha dicho en rueda de prensa la delegada de la Junta de Andalucía, Maribel Sánchez.

Junto al delegado territorial de Salud, Juan de la Cruz Belmonte, ha indicado que, desde el pasado 5 de agosto, fecha en que entró en vigor el nuevo régimen sancionador en Andalucía, se han tramitado un millar de multas por incumplimiento de las medidas de seguridad y se ha recurrido a la autoridad judicial en 33 ocasiones para que decrete órdenes individuales de confinamiento desde que se decretó el estado de alarma ya que se ha detectado "mucho paciente asintomático, además, que no cumple con las medidas tal y como debería".

"Si las medidas de seguridad no se cumplen por las buenas, tendrán que hacerse cumplir por las malas", ha trasladado de forma muy gráfica la delegada al término de la reunión con Subdelegación del Gobierno, Diputación Provincial, ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Sánchez ha explicado que la evolución de la pandemia en la provincia evidencia que "con la responsabilidad individual de las personas solamente, no es suficiente" y ha indicado que se ha acordado de manera coordinada intensificar y "reforzar" el plan de inspecciones a establecimientos públicos, "principalmente de ocio nocturno", y junto a la Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local y Autonómica, siguiendo las instrucciones de Salud Pública, "poder mapear y atacar en los espacios de la provincia donde haya un mayor descontrol".

"La gente no se está protegiendo como debería y el virus está en la calle, así que vamos a trabajar desde la administración, Junta, Gobierno, Diputación y ayuntamientos, para que eso no pase porque nos lo tenemos que tomar muy en serio, aunque haya que recurrir a un régimen sancionador que, por otra parte, ya existe", ha remarcado.

Al hilo de esto, ha reclamado "responsabilidad individual" a la ciudadanía almeriense" y ha advertido de que si no se actúa "como corresponde" respecto al covid-19, "van a venir medidas contra muchas de las libertades que ahora tenemos y ese no es, sin duda, el mejor escenario que tenemos por delante".

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA

Sobre la situación epidemiológica que vive la provincia, el Gobierno andaluz ha señalado que hay "unas cifras que no se pueden ocultar" si bien ha enmarcado los 1.100 casos activos en una población de "1,5 millones" de personas con la fluctuación poblacional que sufre la provincia en la época estival con segundas residencias.

"Eso nos da una tasa de 12 personas contagiadas por cada 100.000 habitantes", ha precisado Maribel Sánchez, quien sí ha admitido "más tensión" con respecto a las hospitalizaciones, "que nos hace estar más vigilantes".

No obstante, ha matizado que la desde el punto de vista de la actividad asistencial "son cifras controlables sobre los que tenemos mucho margen de actuación ya que 88 camas UCI disponibles y 12 están ocupadas".

"Aún así, por eso esta reunión para coordinación entre administraciones y ver qué podemos hacer para reducir y contener el virus", ha subrayado.

Sánchez ha hecho referencia, asimismo, al dato de que "en torno a un 65 por ciento" de las personas que están "infectadas de covid-19 son personas de otras nacionalidades, tanto turistas como trabajadores".

"En los municipios de El Ejido y Roquetas de Mar se puede hablar de ese volumen de nacionalidad y también con respecto a los ingresados en el Hospital de Poniente", ha añadido.

Por su parte, el delegado territorial de Salud ha llamado a la colaboración "para que todos juntos podamos cortar la transmisión" del coronavirus y la provincia "vuelva a ser ejemplar como lo fue durante el estado de alarma" y ha apostado por intensificar la labor conjunta con los ayuntamientos "para que no se deje pasar ni una posible infracción".

"Hay una falta de conocimiento, una falta de concienciación de la gente. Ha influido, sin duda, esa movilidad interprovincial y la afluencia de gente a la provincia, pero también ha existido una cierta relajación en fiestas, celebraciones y reuniones familiares donde no se han observado las medidas de seguridad correspondientes y esto nos ha supuesto un repunte de casos positivos", ha señalado.

De la Cruz Belmonte ha indicado, a preguntas de los periodistas, que el Gobierno andaluz "no contempla" el escenario de que se esté dando "transmisión comunitaria" porque "ahora mismo los criterios epidemiológicos no lo determinan" y ha aludido a que la movilidad población "ha sido un factor muy importante" junto a la percepción de Almería como "un destino seguro" por los datos de contagios que registró durante el pico de la pandemia.

"Murcia se encontraba una situación parecida en la época de la pandemia, en una situación muy privilegiada como Almería y ahora tiene muchos problemas porque son receptores de mucha población de otras provincias españolas", ha dicho.

Asimismo, ha insistido en el hecho de porcentaje de un 95 por ciento de asintomáticos sobre más de 20.000 PCR practicadas en Almería. "En este contexto --ha ahondado-- la única forma de combatir el virus es actuar pensando que el que tenemos enfrente está contaminado".

"Hay que concienciar a la población de que se proteja y de que proteja a su familia. Si seguimos así, y la población no hace caso, no vamos a llegar a ningún sitio", ha apuntado para concluir que la Junta no se plantea "a día de hoy ningún tipo de restricción de movimientos o de confinamiento" para zonas de la provincia almeriense.

"PODRÍA PONER EN PELIGRO SECTORES CLAVES DE LA PROVINCIA"

El subdelegado del Gobierno, Manuel de la Fuente, ha agradecido que se haya celebrado esta reunión, "la primera en toda Andalucía con estas características desde que finalizó el estado de alarma" y el alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha defendido que "se intensifiquen las inspecciones y también las sanciones a quienes no cumplen con la normativa dirigida a frenar el covid-19".

Por su parte, el vicepresidente de la Diputación, Ángel Escobar, ha subrayado la importancia de trabajar de forma conjunta para frenar el desarrollo del virus en la provincia.

"Las administraciones debemos trabajar de forma coordinada en beneficio de la ciudadanía y adaptarnos a todos los escenarios. Desde la Diputación trabajamos para igualar oportunidades entre municipios y para que ningún almeriense se quedar atrás pusimos en marcha el Plan Almería y junto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que la ciudadanía sea consciente de la realidad a la que nos enfrentamos y que cualquier incumplimiento puede afectar a la salud y poner en peligro a sectores clave para nuestra economía como el turismo y la agricultura", ha dicho.

Por último, en la reunión se ha acordado desarrollar estos encuentros de forma semanal, la próxima será el miércoles de la semana que viene por vídeoconferencia, para continuar con el seguimiento activo de la situación y de toma de decisiones siempre bajo criterios sanitarios.