El accidente ferroviario de Toledo obliga a suspender los Alvia entre Almería y Madrid en ambos sentidos

Archivo - Tren de Renfe. - EUROPA PRESS - Archivo

ALMERÍA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El accidente ferroviario ocurrido este miércoles en Urda (Toledo), que ha dejado al menos 30 fallecidos según el balance provisional del Gobierno de Castilla-La Mancha, ha obligado a interrumpir la circulación de alta velocidad entre Madrid y Andalucía y ha afectado a las conexiones de Almería con la capital española.

Fuentes de Renfe han confirmado a Europa Press que el tren que salió a las 8,27 horas desde la estación de Huércal-Viator regresa a su punto de origen, mientras que el servicio en sentido contrario, programado para las 16,40 horas desde Madrid-Puerta de Atocha, ha quedado suspendido.

En unas declaraciones remitidas a los medios, el coordinador de la Mesa en Defensa del Ferrocarril de Almería, José Carlos Tejada, ha lamentado profundamente las víctimas mortales del accidente y ha señalado que, según la información facilitada por el Comité de Empresa de Renfe en Almería, la operadora no ha dispuesto un autobús alternativo para los pasajeros afectados.

La incidencia afecta a la única conexión ferroviaria directa diaria entre Almería y Madrid, después de que la operadora suspendiera el pasado 6 de septiembre el servicio Intercity por las obras de adaptación de la infraestructura para la autopista ferroviaria.