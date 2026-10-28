El accidente ferroviario de Toledo obliga a suspender los Alvia entre Almería y Madrid en ambos sentidos

Archivo - Tren de Renfe.
Archivo - Tren de Renfe. - EUROPA PRESS - Archivo
Europa Press Andalucía
Actualizado: miércoles, 28 octubre 2026 13:18
Seguir en

ALMERÍA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El accidente ferroviario ocurrido este miércoles en Urda (Toledo), que ha dejado al menos 30 fallecidos según el balance provisional del Gobierno de Castilla-La Mancha, ha obligado a interrumpir la circulación de alta velocidad entre Madrid y Andalucía y ha afectado a las conexiones de Almería con la capital española.

Fuentes de Renfe han confirmado a Europa Press que el tren que salió a las 8,27 horas desde la estación de Huércal-Viator regresa a su punto de origen, mientras que el servicio en sentido contrario, programado para las 16,40 horas desde Madrid-Puerta de Atocha, ha quedado suspendido.

En unas declaraciones remitidas a los medios, el coordinador de la Mesa en Defensa del Ferrocarril de Almería, José Carlos Tejada, ha lamentado profundamente las víctimas mortales del accidente y ha señalado que, según la información facilitada por el Comité de Empresa de Renfe en Almería, la operadora no ha dispuesto un autobús alternativo para los pasajeros afectados.

La incidencia afecta a la única conexión ferroviaria directa diaria entre Almería y Madrid, después de que la operadora suspendiera el pasado 6 de septiembre el servicio Intercity por las obras de adaptación de la infraestructura para la autopista ferroviaria.

Contador

Artículos Relacionados

Adif anuncia que el servicio ferroviario en tramos de alta velocidad Málaga-Sevilla "se está prestando con normalidad"

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado