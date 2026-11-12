Acepta tres años de cárcel el varón sorprendido con cocaína tras caerse desde el techo de una nave en Almería

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ALMERÍA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El hombre al que hallaron en posesión de cerca de 200 gramos de cocaína después de que desplomara desde una altura de siete metros tras ceder el techo de la nave industrial en la que se encontraba en Huércal de Almería (Almería) ha aceptado tres años de prisión.

El tribunal de la Sección Tercera de Almería ha declarado firme la sentencia dictada 'in voce' tras la conformidad de las partes ante un delito contra la salud pública con la agravante de reincidencia y la atenuante de confesión, por el que además el acusado deberá pagar una multa de 71.250 euros.

El investigado ha reconocido los hechos que tuvieron lugar sobre las 10,00 horas del 1 de marzo de 2023, cuando agentes de la Guardia Civil se personaron en el polígono San Rafael de Huércal a consecuencia de un tiroteo y la aprehensión de una plantación de marihuana; lo que se investiga en otro procedimiento.

Fue entonces cuando, de forma repentina, el acusado cayó al suelo desde una altura de unos siete metros después de que cediera la cubierta de fibrocemento sobre la que se encontraba, en una de las naves industriales de la zona.

Los agentes llevaron a cabo un registro de las pertenencias del acusado, al que encontraron una bolsa de plástico que portaba en el bolsillo de su sudadera. En concreto, la bolsa contenía más de 180 gramos de cocaína con una pureza superior al 98 por ciento, que en el mercado ilícito habría alcanzado un valor de unos 23.750,46 euros.

Junto con el estupefaciente, destinado al tráfico ilegal a terceros, los agentes también encontraron 410 euros en efectivo, en billetes fraccionados, supuestamente procedentes de dicha venta ilícita, así como dos teléfonos móviles.