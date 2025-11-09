El acusado por los disturbios de Semana Santa en Almería se enfrenta a penas de cárcel y a su expulsión del país

ALMERÍA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Almería va a solicitar cuatro años y medio de prisión para el hombre de 20 años que durante la última Semana Santa ocasionó varios disturbios en el barrio capitalino de Pescadería, donde descolgó lonas con la imagen del Cristo crucificado y se paseó con un cuchillo por las calles increpando a quienes se dirigían a los actos religiosos.

En su escrito de acusación provisional, consultado por Europa Press, el fiscal achaca al acusado los delitos de perturbación de actos religiosos, amenazas y un delito leve de hurto por los que, atendiendo las características del caso, solicita que, en caso de ser condenado a cárcel, la pena le sea conmutada por su expulsión del país durante siete años.

El varón, que se encuentra en prisión provisional a raíz de estos hechos, habría realizado distintos actos con el fin de "atemorizar a la comunidad cristiana" entre la víspera del Viernes de Dolores y el Domingo de Ramos, con conductas y actitudes "intolerantes hacia los sentimientos religiosos ajenos".

En este sentido, detalla la Fiscalía que el acusado se habría dirigido durante la noche del 10 al 11 de abril a una vivienda del barrio, en donde habría arrancado de una balconera una lona de grandes dimensiones con la imagen del rostro de Cristo crucificado --el Cristo de Mar--.

La lona, valorada en unos 70 euros y que el acusado se habría llevado consigo, estaba destinada a engalanar la vivienda del perjudicado, como miembro de la Hermandad Marianista del Calvario de Pescadería.

Ya durante el Viernes de Dolores, el acusado se habría paseado al menos desde las 19,45 horas por las calles de la barriada "portando un cuchillo de grandes dimensiones" e "increpando y gritando en su idioma a los seguidores de la fe cristiana que se dirigían a asistir a actos religiosos".

ATAQUES AL TEMPLO DE SAN ROQUE

Minutos después, y de acuerdo con la acusación fiscal, habría entrado sobre las 20,00 horas a la Iglesia de San Roque --sede de la citada Hermandad-- mientras se celebraba el Vía Crucis, y habría dado "fuertes gritos, haciendo gestos desagradables a las imágenes e insultando a los feligreses desde el altar".

La conducta del acusado obligó a detener el acto religioso y expulsarle del templo, "el cual tuvo que ser cerrado con llave ante el temor de que realizase algún acto violento hacia los asistentes".

La situación volvió a replicarse sobre las 12,25 horas del Domingo de Ramos, cuando el acusado entró de nuevo en la Iglesia de San Roque "con la cara ensangrentada" y se dirigió directamente al altar, desde donde "increpó a los fieles que en ese momento abarrotaban el templo, causándoles gran temor". No consta que en ese preciso instante ya se hubiera iniciado un acto litúrgico.

El acusado, de origen marroquí, carece de residencia legal en el país y contaba con una orden de expulsión en vigor, que había sido emitida por la Subdelegación de Gobierno el 30 de mayo del año pasado. También le constan otros antecedentes penales sin efectos para esta causa.

Además de las penas de prisión, la Fiscalía también solicita para el acusado una multa de dos meses a razón de diez euros diarios así como la prohibición de acceder durante ocho años a centros religiosos o lugares de culto católicos.

SEGUNDA INVESTIGACIÓN

Al margen de este caso, la Policía Nacional mantiene abierta una investigación para esclarecer el robo de los limosneros y los destrozos que se produjeron en la misma Iglesia de San Roque durante la madrugada del pasado 30 de octubre, donde además los asaltantes defecaron en el templo conforme a los hallazgos de los agentes.

La Fundación Española de Abogados Cristianos ya ha presentado una denuncia ante el "asalto y profanación" debido a los actos "vejatorios" que se dieron en el interior de la parroquia por los que, a día de hoy, no constan detenidos.

La organización ha avanzado que denunciará a los supuestos responsables por un delito de robo con fuerza y otro de profanación. Según la denuncia, los autores accedieron al interior del templo "forzando puertas y mobiliario, causando importantes destrozos y sustrayendo el dinero de los limosneros" del templo, que gestiona la comunidad de Padres Marianistas.

Además, según Abogados Cristianos, "cometieron un acto de extrema gravedad al defecar en el interior de la iglesia", un gesto que la asociación "considera una ofensa deliberada contra los sentimientos religiosos de la comunidad cristiana local".