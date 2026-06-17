Adelante Andalucía pide sacar el Algarrobico de la "peleíta corta" de PP y PSOE: "Uno y otro y sigue ahí"

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio GarcÍa, durante la rueda de prensa de los grupos parlamentarios tras la sesión constitutiva del Parlamento que se desarrolló el pasado jueves. A 17 de junio de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha lamentado este miércoles que el "atentado medioambiental" que, en su opinión, constituye el hotel del Algarrobico "sigue ahí", levantado, en el término municipal de Carboneras (Almería), algo que ha vinculado a la "peleíta corta del PSOE y el PP".

"Uno y otro, y el Algarrobico sigue ahí", se ha quejado el portavoz de Adelante en una rueda de prensa en el Parlamento, y a preguntas de los periodistas después de que el Pleno del Ayuntamiento de Carboneras (Almería) haya decidido este miércoles posponer la votación del acuerdo para la revisión de oficio de la licencia de obras de dicho hotel para poder proceder a su anulación, y cumplir así con las sentencias judiciales que declararon ilegal el inmueble.

"Sobre el tema del Algarrobico, es que yo no sé ya cuántas veces..., uno y otro, y el Algarrobico sigue ahí", ha comentado el portavoz de Adelante al ser preguntado por esta decisión del Ayuntamiento de Carboneras.

José Ignacio García ha incidido en culpar a "uno y otro", en referencia a PP y PSOE, de esta situación, y ha sostenido que "hay cosas que deberían estar fuera de la peleíta corta del PSOE y el PP, y el PP y el PSOE".

El representante de Adelante ha tachado el Algarrobico de "atentado medioambiental", y ha considerado que "eso hay que corregirlo, aunque sea con décadas de retraso", según ha añadido para finalizar.