Adelante urge a Moreno "explicaciones" en el Parlamento por el incendio de Almería o pedirá comisión de investigación

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, en el Parlamento andaluz. - ADELANTE ANDALUCÍA

SEVILLA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha exigido este lunes que el presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), comparezca en el Parlamento para dar "explicaciones" por el incendio forestal declarado el pasado jueves, 9 de julio, en el término de Los Gallardos (Almería), en el que han muerto al menos 13 personas, y ha anunciado que, si no lo hace, su grupo va a solicitar la creación de una comisión de investigación en la Cámara autonómica.

Así lo ha anunciado el portavoz de Adelante en una atención a medios en el Parlamento andaluz que ha comenzado trasladando un mensaje de "pésame" a los familiares y allegados de las víctimas del que "es ya el incendio más grave de la historia de Andalucía", según ha puesto de relieve.

Además, José Ignacio García ha enviado "un mensaje de ánimo, de apoyo y de agradecimiento a todos los trabajadores" desplegados por este incendio, como representantes del Infoca, la Unidad Militar de Emergencias (UME) y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, entre otros.

Dicho esto, ha apuntado que desde Adelante Andalucía han sido "muy respetuosos" en las primeras horas tras originarse el incendio al considerar que, "ante circunstancias como estas, no se puede caer en el politiqueo, en la 'peleíta' corta", y que es "muy importante medir los tiempos y saber lo que hay que hacer en cada momento".

"Pero, una vez que ha pasado lo peor del incendio, llega el momento de exigir explicaciones", ha aseverado el representante de Adelante, que al respecto ha advertido de que el Gobierno andaluz no puede pretender que, "con 13 personas fallecidas en un incendio en Andalucía, no se abra un debate y no se exijan explicaciones, porque hay preguntas sin resolver" sobre esta catástrofe, y desde Adelante exigen "una respuesta clara, inmediata, y desde la más alta instancia de la Junta de Andalucía".

PREGUNTAS A RESPONDER

En concreto, el portavoz de Adelante cree que desde el Gobierno de Moreno deberían aclarar "por qué no se envió el mensaje de 'Es-Alert'" a la población afectada por el incendio tras su declaración, sobre lo que "hasta ahora" se han dado "tres versiones diferentes", según ha señalado.

El portavoz exige así "explicaciones para saber si se tenía que haber enviado" el mensaje 'Es-Alert', y "si el hecho de que se hubiera enviado habría salvado vidas o no". Además, ha emplazado a la Junta a aclarar si "se avisó a todas las víctimas de lo que tenían que hacer", porque "hay familiares que están diciendo que no es que las víctimas hicieran otra cosa de la que tenían que haber hecho, sino que es que no se les dieron instrucciones", ha abundado.

Una "tercera pregunta" que lanzan desde Adelante a la Junta es "por qué estaban incompletos los retenes del Infoca", porque "los sindicatos" vinculados al dispositivo andaluz contra incendios forestales "estaban diciendo que los equipos del Infoca estaban al 75% de su plantilla", por lo que habría que preguntar "por qué no estaban al 100%", ha continuado explicando el portavoz antes de poner de relieve que los trabajadores del Infoca "han tenido que hacer jornadas extenuantes" por este incendio en las que se han estado "jugando la vida".

De igual modo, el portavoz de Adelante ha dicho que otra pregunta a responder es "cuáles son las causas del incendio". "Se ha dicho que es debido a que se ha caído una línea eléctrica", por lo que habría que preguntar "quién era el responsable del mantenimiento" de la misma, ha seguido razonando.

José Ignacio García ha enfatizado así que desde Adelante exigen "luz y taquígrafos" sobre todo ello, al tiempo que se preguntan si el Gobierno andaluz "va a seguir en su política de negacionismo del cambio climático", porque "hace apenas dos semanas han firmado un documento" de acuerdo con Vox "que niega el cambio climático, que ahonda en las políticas de negación" del mismo, según ha advertido.

Por todo ello, desde Adelante exigen al presidente de la Junta de Andalucía que acuda al "próximo Pleno del Parlamento a dar explicaciones" por este incendio en el que "han fallecido 13 personas", y que "no se esconda detrás de nadie".

Así, ha anunciado que su grupo va a "solicitar una comparecencia extraordinaria del presidente de la Junta de Andalucía en el Parlamento para que explique todo". "Si lo han hecho todo bien, no tendrá problema en explicarlo", ha argumentado el portavoz de Adelante antes de avisar de que, si Moreno no acude al Parlamento y "se niega" a esa comparecencia que le solicitan, desde Adelante van a presentar una solicitud de creación de "comisión de investigación sobre este incendio".